  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. കായിക വാര്‍ത്ത
  4. India Hocket Team jersey turns saffron
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (14:12 IST)

ക്രിക്കറ്റിന് പിന്നാലെ ഹോക്കി ജേഴ്സിയും കാവിയടിച്ചു, ജേഴ്സി കളർ മാറ്റിയതിനെ വിമർശിച്ച് മുൻ നായകൻ

Indian Hockey Team, New Saffron Jersey, Hockey Worldcup, India Hockey Kit
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (14:14 IST)
google-news
പുരുഷ, വനിതാ ലോകകപ്പുകള്‍ക്ക് മുന്നോടിയായി പുതിയ കാവി ജേഴ്‌സി പുറത്തിറക്കി ഹോക്കി ഇന്ത്യ. പരമ്പരാഗതമായി കളിക്കുന്ന നീല ജേഴ്‌സിക്ക് പകരമായാണ് കുങ്കുമ നിറത്തിലുള്ള പുതിയ ജേഴ്‌സി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.  വര്‍ഷങ്ങളായി നീല ജേഴ്‌സിയില്‍ കളിക്കുന്ന ടീമിന് എന്തിന് പുതിയ നിറം നല്‍കുന്നുവെന്ന ചോദ്യമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിന്നും ഉയരുന്നത്.
 
 ഇന്ത്യന്‍ ഹോക്കി ടീമിന്റെ മുന്‍ നായകനായ വീരേന്‍ റാക്വിന്‍ഹ ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യന്‍ ഹോക്കി ടീമിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി നീല നിറമായിരുന്നുവെന്നും ഈ ഐഡന്റിറ്റിയേയും വര്‍ഷങ്ങളായുള്ള പാരമ്പര്യത്തെയുമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതെന്നും റാകിന്‍ഹ പറഞ്ഞു. എന്താണ് തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലുള്ള യുക്തിയെന്നും എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ റാസ്‌ക്വിന്‍ഹ ചോദിക്കുന്നു. 
 
ഓഗസ്റ്റ് 14 മുതല്‍ 30 വരെ ബെല്‍ജിയം, നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ് എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് പുരുഷ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുക. പാകിസ്ഥാന്‍, ഇംഗ്ലണ്ട്, വെയില്‍സ് ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലാണ് ഇന്ത്യ. ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതല്‍ 30 വരെയാണ് വനിതാ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നിവരാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് ടീമുകള്‍. 2023ല്‍ ഭുവനേശ്വരില്‍ നടന്ന ലോകകപ്പില്‍ ഒന്‍പതാമതായിട്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. 
 
നേരത്തെ ക്രിക്കറ്റിലും കാവി നിറത്തിലുള്ള ജേഴ്‌സി കൊണ്ടുവരുവാന്‍ ബിസിസിഐ ശ്രമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ കടുത്ത എതിര്‍പ്പിനെ തുടര്‍ന്ന് ഈ തീരുമാനം പിന്‍വലിക്കുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും എവേ ജേഴ്‌സി എന്ന തരത്തില്‍ ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റില്‍ കാവി നിറത്തിലും കളിച്ചിരുന്നു.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
നാണംകെട്ട കോലി, രക്ഷകനായി രഹാനെ; പിന്നെ സംഭവിച്ചത് ചരിത്രം

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്ഏഴ് ഗോളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുമായി കളംനിറഞ്ഞു കളിച്ച നായകന്റെ കരുത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് 36 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വിശ്വകിരീടം

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)നിശ്ചിത സമയത്ത് ഗോളൊന്നും പിറക്കാതിരുന്ന മത്സരത്തിൽ അധിക സമയത്താണ് സ്‌പെയിൻ ഗോൾ നേടിയത്

90 മിനിറ്റിൽ ഒരൊറ്റ ഷോട്ടില്ല, റെഡ് കാർഡ്, മൈതാനത്ത് കളി മറന്ന അർജൻ്റീന, സ്പെയിനിന് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ട കിരീടം

90 മിനിറ്റിൽ ഒരൊറ്റ ഷോട്ടില്ല, റെഡ് കാർഡ്, മൈതാനത്ത് കളി മറന്ന അർജൻ്റീന, സ്പെയിനിന് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ട കിരീടംഫൈനല്‍ മത്സരത്തിലുടനീളം സമ്പൂര്‍ണ്ണമായ ആധിപത്യമാണ് ലയണല്‍ മെസ്സിയുടെ അര്‍ജന്റീനയുടെ മുകളില്‍ സ്‌പെയിന്‍ ചെലുത്തിയത്.

രോഹിതും കോലിയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെസ്സിയെ പോലെ, ലോകകപ്പിൽ 2 പേരും കളിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് കൈഫ്

രോഹിതും കോലിയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെസ്സിയെ പോലെ, ലോകകപ്പിൽ 2 പേരും കളിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് കൈഫ്2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സീനിയര്‍ താരങ്ങളായ രോഹിത് ശര്‍മയുടെയും വിരാട് കോലിയുടെയും ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ കൊഴുക്കുന്നതിനിടെ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം മുഹമ്മദ് കൈഫ്.

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ അതിഗംഭീര ഫോം തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കരുത്ത്

ജോ റൂട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ; ഫ്‌ളമിങ് പരിശീലകൻ

ജോ റൂട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ; ഫ്‌ളമിങ് പരിശീലകൻജോ റൂട്ട് വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ട് നായകസ്ഥാനത്തേക്ക്. ബെൻ സ്റ്റോക്‌സിന് പകരക്കാരനായി ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് ടീമിനെ റൂട്ട് നയിക്കും. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര 2-1 നു ഇംഗ്ലണ്ട് തോറ്റതിനു പിന്നാലെയാണ് ബെൻ സ്റ്റോക്‌സ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ലോകകപ്പ് സ്‌ക്വാഡിന്റെ എണ്ണം ഉയര്‍ത്തണം, ലോകകപ്പിന് മുന്‍പെ ആവശ്യവുമായി ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പരിശീലകന്‍

ലോകകപ്പ് സ്‌ക്വാഡിന്റെ എണ്ണം ഉയര്‍ത്തണം, ലോകകപ്പിന് മുന്‍പെ ആവശ്യവുമായി ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പരിശീലകന്‍മത്സരങ്ങളുടെ എണ്ണം ഉയര്‍ത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓസീസ് ടീമിന്റെ ആവശ്യം. പരിക്കേറ്റ കളിക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് ടീമിനെ തിരെഞ്ഞെടുക്കാനും ഇത് എല്ലാ ടീമുകളെയും സഹായിക്കുമെന്നും മക്‌ഡൊണാള്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കി.

ക്രിക്കറ്റിന് പിന്നാലെ ഹോക്കി ജേഴ്സിയും കാവിയടിച്ചു, ജേഴ്സി കളർ മാറ്റിയതിനെ വിമർശിച്ച് മുൻ നായകൻ

ക്രിക്കറ്റിന് പിന്നാലെ ഹോക്കി ജേഴ്സിയും കാവിയടിച്ചു, ജേഴ്സി കളർ മാറ്റിയതിനെ വിമർശിച്ച് മുൻ നായകൻപുരുഷ, വനിതാ ലോകകപ്പുകള്‍ക്ക് മുന്നോടിയായി പുതിയ കാവി ജേഴ്‌സി പുറത്തിറക്കി ഹോക്കി ഇന്ത്യ. പരമ്പരാഗതമായി കളിക്കുന്ന നീല ജേഴ്‌സിക്ക് പകരമായാണ് കുങ്കുമ നിറത്തിലുള്ള പുതിയ ജേഴ്‌സി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നാണംകെട്ട കോലി, രക്ഷകനായി രഹാനെ; പിന്നെ സംഭവിച്ചത് ചരിത്രം

നാണംകെട്ട കോലി, രക്ഷകനായി രഹാനെ; പിന്നെ സംഭവിച്ചത് ചരിത്രംഅജിങ്ക്യ രഹാനെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിനോടു വിട പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെയും മനസ് 2021 ലെ ബോർഡർ-ഗാവസ്‌കർ ട്രോഫിയിലേക്ക്. അന്ന് ഇന്ത്യക്ക് ചരിത്ര വിജയം നേടിത്തന്ന നായകൻ കൂടിയാണ് രഹാനെ.

രോഹിത്ത് ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുമോ?, വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് ശുഭ്മാൻ ഗില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് കൈഫ്

രോഹിത്ത് ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുമോ?, വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് ശുഭ്മാൻ ഗില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് കൈഫ്നിലവില്‍ 39കാരനായ താരത്തിന് പകരം യുവതാരങ്ങളെ പരിഗണിക്കണമെന്ന വികാരമാണ് സെലക്ടര്‍മാര്‍ക്കും ടീം മുഖ്യ പരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീറിനുമുള്ളത്.