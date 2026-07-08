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മെസ്സി മാത്രമല്ല, 39 വയസ്സിൽ അഴിഞ്ഞാട്ടവുമായി ജോക്കോവിച്ചു, 5 മണിക്കൂർ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ വിംബിൾഡൻ സെമി ഫൈനലിലേക്ക്
വിംബിള്ഡണ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ പോരാട്ടങ്ങളില് ഒന്നില് മൂന്നാം സീഡായ യുവതാരം ഫെലിക്സ് ഓഗര്-അലിയാസിമിനെ 5 മണിക്കൂറും 15 മിനിറ്റും നീണ്ട മാരത്തോണ് പോരാട്ടത്തില് പരാജയപ്പെടുത്തി സെര്ബിയന് ഇതിഹാസം നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്. അത്യന്തം ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തില് അലിയാസിമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ജോക്കോവിച്ച് തുടര്ച്ചയായ 15-ാം തവണയും വിംബിള്ഡണ് സെമിഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി.7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (4) എന്ന സ്കോറിനായിരുന്നു ഏഴാം സീഡായ ജോക്കോവിച്ചിന്റെ വിജയം.
Novak Djokovic is 39 years old and just won a 5 hour and 15 minute match at Wimbledon pic.twitter.com/ekB1peElnX— SportsCenter (@SportsCenter) July 7, 2026
മൂന്ന് ടൈബ്രേക്കുകള് വരെ നീണ്ട മത്സരത്തില് ഇരുവരും അവസാന നിമിഷം വരെ വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത പോരാട്ടമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. നാലാമത്തെ മാച്ച് പോയിന്റ് മുതലെടുത്താണ് ജോക്കോവിച്ച് വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്. വിംബിള്ഡനില് ജോക്കോവിച്ചിന്റെ 106മത്തെ വിജയമാണിത്. ഇതോടെ ഇതിഹാസതാരം റോജര് ഫെഡററുടെ വിംബിള്ഡണ് റെക്കോര്ഡ് താരം മറികടന്നു.മത്സരത്തിനിടെ 26 ഏസുകള് സര്വ് ചെയ്ത കനേഡിയന് താരം ഫെലിക്സ് ഓഗര്-അലിയാസിം ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയാണ് മത്സരത്തിലുടനീളം ഉയര്ത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടില് അഞ്ച് സെറ്റ് പോരാട്ടം നടത്തി ക്ഷീണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവസാനം വരെ അലിയാസിം പൊരുതി. സെമിഫൈനലില് ലോക ഒന്നാം നമ്പറും ഒന്നാം സീഡുമായ യാനിക് സിന്നറാണ് ജോക്കോവിച്ചിന്റെ എതിരാളി.