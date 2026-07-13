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  4. Jannik sinner wins wimbledon 2026
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 13 July 2026 (11:16 IST)

വിന്നറായി സിന്നർ , വിംബിൾഡൺ പുരുഷ സിംഗിൾസ് കിരീടം നിലനിർത്തി യാനിക് സിന്നർ

Jannik Sinner, Wimbledon champion, Grandslam winner, Sports News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (11:17 IST)
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വിംബിള്‍ഡണില്‍ കിരീടം നിലനിര്‍ത്തി യാനിക് സിന്നര്‍. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ജേതാവായ സിന്നറിന് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണ്‍ വിജയിയായ അലക്‌സാണ്ടര്‍ സ്വരേവിനെതിരെ ആദ്യ സെറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിലും പിന്നീട് 3 സെറ്റുകള്‍ പിടിച്ചടക്കിയാണ് സിന്നര്‍ വിജയിയായത്. സ്‌കോര്‍ - 6-7(7-9),7-6(7-2),6-3,6-4
 
ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമായിരുന്നു സിന്നറും സ്വരേവും തമ്മില്‍ നടന്നത്. ആദ്യസെറ്റില്‍ തന്നെ മത്സരം സെറ്റ് ട്രൈബ്രേക്കറിലേക്ക് നീണ്ടു. ടൈബ്രേക്കറിലും ഇരുതാരങ്ങളും മികച്ചുനിന്നു. ഒടുക്കം 9-7ന് ട്രൈബ്രേക്കര്‍ കടമ്പ മറികടന്നാണ് സ്വരേവ് ആദ്യ സെറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയത്. രണ്ടാം സെറ്റും സ്‌കോര്‍ 6-6 എന്ന നിലയിലായതോടെ ട്രൈബ്രേക്കറിലേക്ക് നീണ്ടു. ടൈബ്രേക്കറില്‍ ഇത്തവണ സിന്നര്‍ തിരിച്ചടിച്ചു. 7-2നാണ് താരം സെറ്റ് പിടിച്ചത്. പിന്നീട് പക്ഷേ കളിയില്‍ സിന്നര്‍ പിടിമുറിക്കു. മൂന്നാം സെറ്റ് 6-3നും നാലാം സെറ്റ് 6-4നും ഇറ്റാലിയന്‍ താരം സ്വന്തമാക്കി. കിരീടം നിലനിര്‍ത്തിയതോടെ സിന്നറുടെ ഗ്രാന്‍ഡ്സ്ലാം നേട്ടം അഞ്ചായി ഉയര്‍ന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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