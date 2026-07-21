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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (17:59 IST)

കോലിയുടെ ഉപദേശം എല്ലാം മാറ്റി, ജപ്പാന്‍ ഓപ്പണില്‍ പി വി സിന്ധുവിന്റെ വമ്പന്‍ തിരിച്ചുവരവ് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ

Virat Kohli, PV Sindhu, Japan Open, Atheletic life, Sports
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (17:29 IST)
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കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ജപ്പാന്‍ ഓപ്പണ്‍ വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒളിമ്പിക് മെഡല്‍ വിജയിയായ ബാഡ്മിന്റണ്‍ താരമായ പി വി സിന്ധു കളിക്കളത്തില്‍ വമ്പന്‍ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയത്. ജപ്പാന്‍ ഓപ്പണ്‍ സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ പിവി സിന്ധു 7 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു പ്രധാന ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ വിജയിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ഈ നേട്ടത്തില്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരമായ വിരാട് കോലിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച വലിയ പങ്കുവഹിച്ചതായി തുറന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് താരം. 
 
മോശം ഫോമും പരിക്കുകളും അലട്ടവെയാണ് പിവി സിന്ധു വിരാട് കോലിയുടെ സഹായം തേടിയത്. കായികമത്സരങ്ങളിലെ സമ്മര്‍ദ്ദം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നത് കോലിയ്ക്ക് കൃത്യമായി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് താരത്തിന്റെ സഹായം തേടിയതെന്ന് പി വി സിന്ധു പറയുന്നു. താന്‍ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോള്‍ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം കാര്യമായി സംസാരിക്കമെന്ന് കോലി പറഞ്ഞു.
 
ഭര്‍ത്താവ് വെങ്കട ദത്ത സായിക്കൊപ്പമാണ് സിന്ധു കോലിയെ കാണാനായി ചെന്നത്. സെഞ്ചുറികള്‍ക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിന്റെ കാലഘട്ടം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു സിന്ധുവിന് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ട്രോഫികള്‍ക്ക് പിറകെ ഓടരുതെന്നും കളി ആസ്വദിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു കോലിയുടെ ഉപദേശം. ഈ ഉപദേശത്തിന് ശേഷം ഡയറ്റിലും ലൈഫ് സ്‌റ്റൈലിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയാണ് സിന്ധു വീണ്ടുമൊരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയത്. മൂന്നരക്കിലോ ഭാരം കുറച്ചു. മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തി. ഇതെല്ലാം തിരിച്ചുവരവില്‍ നിര്‍ണായകമായി.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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