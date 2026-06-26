ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില 72 ഡോളര്‍ മാത്രം; പെട്രോള്‍ ഡീസല്‍ വില കുറയുമോ

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ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില 72 ഡോളര് മാത്രം; പെട്രോള് ഡീസല് വില കുറയുമോ
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് എണ്ണവിലായ യുദ്ധത്തിന് മുന്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാള് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. യുദ്ധസമയത്ത് 120 ഡോളര് വരെ എത്തിയ എണ്ണ വിലയാണ് താഴ്ന്നത്. ഇന്ത്യന് ക്രൂഡ് ബാസ്കറ്റില് ഇപ്പോള് ബാരലിന് 70 ഡോളറാണ് ക്രൂഡ് വില. യുദ്ധകാലത്ത് 157 ഡോളര് വരെ ഉയര്ന്നിരുന്നു. ഹോര്മോസില് ഗതാഗതം സാധാരണ നിലയിലാകാന് ഏതാനും ആഴ്ചകള് കൂടി എടുത്തേക്കും. ഇതോടെ ക്രൂഡ് വില ഇനിയും താഴും എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
അതേസമയം ഇതിനനുസരിച്ച് പെട്രോള് ഡീസല് വില കുറയ്ക്കാന് എണ്ണ കമ്പനികള് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറിനുള്ള ഹോര്മോസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഓയില് ടാങ്കറുകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില് മാത്രം 30 ദശലക്ഷത്തിലധികം ബാരല് ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് ഏഷ്യയിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇറാന് വന് കിഴിവിലാണ് ഏഷ്യന് രാജ്യങ്ങള്ക്ക് എണ്ണ നല്കുന്നത്. ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളും ഉത്പാദനം പഴയപടിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ റേഷൻ മുടക്കി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ
ട്രോളിങ് നിരോധന കാലത്തെ റേഷൻ മുടങ്ങിയതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പെൻഷൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ മുടക്കി. ട്രോളിങ് നിരോധന കാലം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടുത്തോളം അറുതിയുടെ കാലമാണ്. സർക്കാർ സഹായമില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല.