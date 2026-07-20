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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 20 July 2026 (19:59 IST)

കെ-ഫോണ്‍ സൗജന്യ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനം നിര്‍ത്തലാക്കുന്നു; സേവനം തുടര്‍ന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് ബില്‍ തുക അടയ്ക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു

High school class time extended,Kerala school timing change,30-minute extension in class hours,High school new timetable,School hours increased in Kerala,ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് 30 മിനിറ്റ് കൂട്ടി,സ്കൂൾ സമയം കൂട്ടുന്നു കേരളം,കേരള സ്കൂളുകളിൽ പുതിയ ടൈംട
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (20:04 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന സൗജന്യ കെ-ഫോണ്‍ (K-FON) ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനം കേരള സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചു. നിശ്ചിത നിരക്കുകള്‍ അടയ്ക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമേ ഇനി സേവനം ലഭ്യമാകൂ എന്ന് കെ-ഫോണ്‍ (K-FON) അധികൃതര്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ ഇമെയില്‍ വഴി അറിയിച്ചു.
 
സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള 6,000-ത്തിലധികം സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളിലെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിയെ ഈ തീരുമാനം ബാധിച്ചേക്കാം. ഇനിമുതല്‍ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസിനും സൗജന്യ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനം ലഭിക്കില്ലെന്നും കെ-ഫോണ്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനം ആവശ്യമുള്ള സ്‌കൂളുകള്‍ കെ-ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് സേവനം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവര്‍ക്കും താങ്ങാനാവുന്ന നിരക്കില്‍ ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമുള്ള ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2018-ലാണ് കെ-ഫോണ്‍ (K-FON) ആരംഭിച്ചത്.
 
എല്‍.ഡി.എഫ്. സര്‍ക്കാര്‍ അവതരിപ്പിച്ച ഈ പദ്ധതി സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംരംഭങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് പുറമെ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍, ആശുപത്രികള്‍, ഐ.ടി. പാര്‍ക്കുകള്‍, മറ്റ് പൊതുസ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കും കെ-ഫോണ്‍ സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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