അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- സ്കൂളുകളിൽ 1.23 ലക്ഷം കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞു
- Kerala Weather: വ്യാപക മഴ, എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
- കോവിഡിന് ശേഷം കേരളത്തില് ഗര്ഭധാരണം കുറഞ്ഞ് ഗര്ഭഛിദ്രം വര്ദ്ധിച്ചു; ജനസംഖ്യയില് വന് ഇടിവ്
- Kerala Weather: മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട്
- അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പാർട്ടിവേദിയിലാകാം, വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ വേണ്ട, പാർട്ടി വക്താക്കൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി കെപിസിസി
കെ-ഫോണ് സൗജന്യ ഇന്റര്നെറ്റ് സേവനം നിര്ത്തലാക്കുന്നു; സേവനം തുടര്ന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് ബില് തുക അടയ്ക്കാന് സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം: സര്ക്കാര് സ്കൂളുകള്ക്ക് നല്കിയിരുന്ന സൗജന്യ കെ-ഫോണ് (K-FON) ഇന്റര്നെറ്റ് സേവനം കേരള സര്ക്കാര് നിര്ത്തിവച്ചു. നിശ്ചിത നിരക്കുകള് അടയ്ക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് മാത്രമേ ഇനി സേവനം ലഭ്യമാകൂ എന്ന് കെ-ഫോണ് (K-FON) അധികൃതര് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ ഇമെയില് വഴി അറിയിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള 6,000-ത്തിലധികം സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളിലെ ഇന്റര്നെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിയെ ഈ തീരുമാനം ബാധിച്ചേക്കാം. ഇനിമുതല് ഒരു സര്ക്കാര് ഓഫീസിനും സൗജന്യ ഇന്റര്നെറ്റ് സേവനം ലഭിക്കില്ലെന്നും കെ-ഫോണ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്റര്നെറ്റ് സേവനം ആവശ്യമുള്ള സ്കൂളുകള് കെ-ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് സേവനം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവര്ക്കും താങ്ങാനാവുന്ന നിരക്കില് ഉയര്ന്ന നിലവാരമുള്ള ഇന്റര്നെറ്റ് സേവനം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2018-ലാണ് കെ-ഫോണ് (K-FON) ആരംഭിച്ചത്.
എല്.ഡി.എഫ്. സര്ക്കാര് അവതരിപ്പിച്ച ഈ പദ്ധതി സര്ക്കാരിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംരംഭങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. സ്കൂളുകള്ക്ക് പുറമെ സര്ക്കാര് ഓഫീസുകള്, ആശുപത്രികള്, ഐ.ടി. പാര്ക്കുകള്, മറ്റ് പൊതുസ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കും കെ-ഫോണ് സേവനങ്ങള് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.