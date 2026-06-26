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കേന്ദ്ര സര്ക്കാറിന് പകരം ഇന്ത്യന് സര്ക്കാര്: പ്രാദേശികവാദ രാഷ്ട്രീയം എന്ന അപകടകരമായ കളിയില് ടിവികെ ഡിഎംകെയേക്കാള് ഒരു പടി മുന്നില്
ഡിഎംകെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി തങ്ങളുടെ വിഘടനവാദം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോള് ജോസഫ് വിജയുടെ ടിവികെ സര്ക്കാര് അതിനെ കൂടുതല് വഷളാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനെ ഇന്ത്യന് സര്ക്കാറെന്ന് മനപൂര്വം വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനെ തമിഴ്നാടിന് ഏതാണ്ട് അന്യവുമായ ഒന്നായി കണക്കാക്കുന്നു.
ഇന്ത്യന് യൂണിയന് മുസ്ലീം ലീഗ് (ഐ.യു.എം.എല്) ഡി.എം.കെയുമായുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകള് പഴക്കമുള്ള സഖ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ടി.വി.കെ സര്ക്കാരില് ചേരുകയും ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. യുഎസ് അംബാസഡര് സെര്ജിയോ ഗോര് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യെ കണ്ട് 'നമ്മുടെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുള്ള' സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തപ്പോള് അപകടം അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തി. ഒരു മുതിര്ന്ന അമേരിക്കന് നയതന്ത്രജ്ഞന് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അതിരുകടന്നതാണ്.
ടിവികെയുടെ 'ഇന്ത്യന് ഗവണ്മെന്റ്' പ്രയോഗം, ഐയുഎംഎല് സഖ്യം, ക്രിസ്ത്യാനികളെ വംശീയമായി ചിത്രീകരിക്കല് എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഈ പരാമര്ശം അശ്രദ്ധമായാലും കണക്കുകൂട്ടിയുള്ളതായാലും ടിവികെയുടെ വിഘടനവാദപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങള്ക്ക് നിയമസാധുത നല്കുന്നു.