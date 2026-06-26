  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. TVK is one step ahead of DMK in the dangerous game of regional politics
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 26 June 2026 (08:38 IST)

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിന് പകരം ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍: പ്രാദേശികവാദ രാഷ്ട്രീയം എന്ന അപകടകരമായ കളിയില്‍ ടിവികെ ഡിഎംകെയേക്കാള്‍ ഒരു പടി മുന്നില്‍

Vijay - Tamil Nadu CM
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (08:38 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (08:41 IST)
google-news
ഡിഎംകെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി തങ്ങളുടെ വിഘടനവാദം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ജോസഫ് വിജയുടെ ടിവികെ സര്‍ക്കാര്‍ അതിനെ കൂടുതല്‍ വഷളാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാറെന്ന് മനപൂര്‍വം വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ തമിഴ്നാടിന് ഏതാണ്ട് അന്യവുമായ ഒന്നായി കണക്കാക്കുന്നു.
 
ഇന്ത്യന്‍ യൂണിയന്‍ മുസ്ലീം ലീഗ് (ഐ.യു.എം.എല്‍) ഡി.എം.കെയുമായുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ പഴക്കമുള്ള സഖ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ടി.വി.കെ സര്‍ക്കാരില്‍ ചേരുകയും ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. യുഎസ് അംബാസഡര്‍ സെര്‍ജിയോ ഗോര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യെ കണ്ട് 'നമ്മുടെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള' സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തപ്പോള്‍ അപകടം അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തി. ഒരു മുതിര്‍ന്ന അമേരിക്കന്‍ നയതന്ത്രജ്ഞന്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അതിരുകടന്നതാണ്. 
 
ടിവികെയുടെ 'ഇന്ത്യന്‍ ഗവണ്‍മെന്റ്' പ്രയോഗം, ഐയുഎംഎല്‍ സഖ്യം, ക്രിസ്ത്യാനികളെ വംശീയമായി ചിത്രീകരിക്കല്‍ എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഈ പരാമര്‍ശം അശ്രദ്ധമായാലും കണക്കുകൂട്ടിയുള്ളതായാലും ടിവികെയുടെ വിഘടനവാദപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ക്ക് നിയമസാധുത നല്‍കുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽ

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽജൂലൈ മൂന്നിനകം പെൻഷൻ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 12 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര്‍ അമീറില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കോള്‍

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 12 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര്‍ അമീറില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കോള്‍ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഖത്തറിലെ അമീര്‍ തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍ താനിയില്‍ നിന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ഫോണ്‍ കോള്‍ ലഭിച്ചു. എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

അയോധ്യക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് : തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് നിൽക്കെ ബിജെപിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി, സംഘപരിവാറിനുള്ളിലും ഭിന്നത

അയോധ്യക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് : തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് നിൽക്കെ ബിജെപിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി, സംഘപരിവാറിനുള്ളിലും ഭിന്നതദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വേരോട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ ബിജെപി ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിച്ച വികാരം ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി എന്ന ആശയമായിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുകകഴിഞ്ഞദിവസം സ്‌കൂളിലെ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആം ആദ്മി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ അതിനൊപ്പം കൂടിയവരാണ് കോൺഗ്രസ്

കന്നഡ നടി കൃഷി തപന്ദയുടെ വീട്ടിൽ വ്യവസായി മരിച്ച നിലയിൽ

കന്നഡ നടി കൃഷി തപന്ദയുടെ വീട്ടിൽ വ്യവസായി മരിച്ച നിലയിൽകന്നഡ നടി കൃഷി തപന്ദയുടെ വീട്ടിൽ യുവാവിനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. നടിയുടെ ബെംഗളൂരു രാജരാജേശ്വരി നഗറിലുള്ള വീട്ടിലാണ് 33 കാരനായ വൈശാഖിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാൾ ബെംഗളൂരുവിലെ ഒരു വ്യവസായി കൂടിയാണ്.

പുതിയ എഫ്സിആര്‍എ നിയമങ്ങള്‍ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ ബിഷപ്പ് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു

പുതിയ എഫ്സിആര്‍എ നിയമങ്ങള്‍ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ ബിഷപ്പ് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുഎഫ്സിആര്‍എയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഭേദഗതികള്‍ ജൂണ്‍ 22 ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിരുന്നു.

ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉത്തരം നല്‍കുകയല്ല മന്ത്രിയുടെ ജോലി: കെ മുരളീധരന്‍

ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉത്തരം നല്‍കുകയല്ല മന്ത്രിയുടെ ജോലി: കെ മുരളീധരന്‍വകുപ്പിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും പരാതികള്‍ക്കും സംശയങ്ങള്‍ക്കും തനിക്ക് നേരിട്ട് മറുപടി നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ആരോഗ്യ വകുപ്പില്‍ ഏകദേശം 57,000 ജീവനക്കാരുണ്ടെന്നും അവരുടെ ഓരോ ആശങ്കയും പരിഹരിക്കേണ്ടത് മന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ സംഘര്‍ഷം; മേയറും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറും ഉള്‍പ്പെടെ 16 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ സംഘര്‍ഷം; മേയറും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറും ഉള്‍പ്പെടെ 16 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്മേയര്‍ ഓഫീസിലേക്ക് കയറാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ മേയറും മുതിര്‍ന്ന നേതാവുമായ വഞ്ചിയൂര്‍ ബാബുവും നിലത്തുവീണു. തന്റെ കാലിന് പരിക്കേറ്റതായി മേയര്‍ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി.

യുഡിഎഫിൽ പൊട്ടിത്തെറി; സതീശനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സുധീരൻ

യുഡിഎഫിൽ പൊട്ടിത്തെറി; സതീശനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സുധീരൻവീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിനു നികുതി ഇളവ് നൽകാനുള്ള വി.ഡി.സതീശന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി.എം.സുധീരൻ. ഈ തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ടു പോയി വിശ്വാസ്യത തകർക്കരുതെന്ന് സുധീരൻ പറഞ്ഞു.