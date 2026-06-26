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നാടിനെ വിറപ്പിച്ച ‘കാട്ടാന’ ഒടുവിൽ മയങ്ങി; മൂന്ന് വട്ടം വെടിയേറ്റ കാട്ടാനയെ റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ചു കാടുകയറ്റി വനം വകുപ്പ്
ആനയുടെ ശരീരത്തില് അത്യാധുനിക സാറ്റലൈറ്റ് റേഡിയോ കോളര് ഘടിപ്പിച്ച ശേഷം കരിമ്പാനി വനമേഖലയുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി പിണ്ടിമന, കോട്ടപ്പടി പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനവാസമേഖലകളെ ഒന്നടങ്കം ഭീതിയുടെ മുള്മുനയില് നിര്ത്തിയ അജ്ഞാത കാട്ടാന ഒടുവില് വനംവകുപ്പിന്റെ തന്ത്രപരമായ ദൗത്യത്തിന് മുന്നില് കീഴടങ്ങി. മലയാറ്റൂര് ഡിവിഷനിലെ കോടനാട് റേഞ്ച് പരിധിയില് വീടുകള് തകര്ത്തും കൃഷിയിടങ്ങള് ചവിട്ടിമെതിച്ചും താണ്ഡവമാടിയ 'മോഴയാന'യെ വ്യാഴാഴ്ച അതിസാഹസികമായ ദൗത്യത്തിനൊടുവില് മൂന്ന് തവണ മയക്കുവെടി വെച്ചാണ് വനംവകുപ്പ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്.
തുടര്ന്ന് ആനയുടെ ശരീരത്തില് അത്യാധുനിക സാറ്റലൈറ്റ് റേഡിയോ കോളര് ഘടിപ്പിച്ച ശേഷം കരിമ്പാനി വനമേഖലയുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു.
ആനപ്പാറകളെയും കാടിനെയും പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച 12 മണിക്കൂര്!
ചീഫ് വൈല്ഡ് ലൈഫ് വാര്ഡന് നിയോഗിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാര്ശ പ്രകാരം വ്യാഴാഴ്ച (ജൂണ് 25) പുലര്ച്ചെ 5.30-നാണ് വനത്തിനുള്ളില് ദൗത്യസംഘം തിരച്ചില് ആരംഭിച്ചത്. പ്രകൃതിപോലും നിശ്ശബ്ദമായിരുന്ന സമയത്താണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയായ ആനയെ തേടി ഡോക്ടര്മാരുടെ സംഘം കാടുകയറിയത്.രാവിലെ 8.30-ഓടെ വനത്തിനുള്ളില് വെച്ച് ആനയ്ക്ക് നേരെ ആദ്യ മയക്കുവെടി ഉതിര്ത്തു. എന്നാല് കാടിന്റെ മക്കളെ പ്രകോപിതനാക്കിക്കൊണ്ട് മോഴയാന ഉള്ക്കാട്ടിലേക്ക് കുതിച്ചുപാഞ്ഞു. വന്യമായ ആക്രോശത്തോടെ മരങ്ങള് ചവിട്ടിപ്പൊട്ടിച്ച് മുന്നേറിയ ആനയെ പിന്തുടരുക എന്നത് ദൗത്യസംഘത്തിന് ജീവന്മരണ പോരാട്ടമായിരുന്നു.
മണിക്കൂറുകള് നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവില് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 മണിക്കും വൈകിട്ട് 3.30-നും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും മയക്കുവെടി വെയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. കനത്ത മരുന്നിന്റെ കാഠന്യത്തില് ഒടുവില് ആന പൂര്ണ്ണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമായി. മയങ്ങി വീണ കാട്ടാനയെ ചീഫ് വെറ്ററിനറി ഡോക്ടര്മാരായ ഡോ. ബിനോയ് സി. ബാബു (കോടനാട് അഭയാരണ്യം), ഡോ. മിഥുന് ഒ.വി (തൃശൂര്) എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില് പരിശോധിച്ചള് ആനയുടെ ഇടതുവശത്തെ മുന് നിരപ്പല്ലിന്റെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതരമായ ക്ഷതവും അഴുകിയ മുറിവും കണ്ടെത്തി. കാട്ടുപന്നികളെയും മറ്റും ലക്ഷ്യമിട്ട് സാമൂഹികവിരുദ്ധര് വെയ്ക്കുന്ന സ്ഫോടകവസ്തുക്കള് (തോട്ട/പടക്കം) കടിച്ചതുമൂലമുണ്ടായ പരിക്കാണിതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
കടുത്ത വേദനയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാന് പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുമാണ് ആനയെ കൂടുതല് അക്രമാസക്തനാക്കിയതും ജനവാസമേഖലയിലേക്ക് ഇറക്കിയതെന്നുമാണ് നിഗമനം. ഉടന് തന്നെ ഡോക്ടര് സംഘം മുറിവേറ്റ ഭാഗം വൃത്തിയാക്കി, അണുബാധ തടയാനുള്ള ശക്തമായ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും വേദനസംഹാരികളും നല്കി. വൈകിട്ട് 5.00 മണിയോടെ ആനയുടെ കഴുത്തില് റേഡിയോ കോളര് വിജയകരമായി ഘടിപ്പിച്ചു. ഈ കോളറില് നിന്നും ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റിലും വനംവകുപ്പിന്റെ കണ്ട്രോള് റൂമിലേക്ക് കൃത്യമായ സാറ്റലൈറ്റ് സിഗ്നലുകള് ലഭിക്കും.ഈ സിഗ്നലുകള് ഉപയോഗിച്ച് ആന ഇനി ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തില് കരിമ്പാനി വനമേഖലയില് നിന്നും ജനവാസമേഖല ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിയാല്, വനംവകുപ്പിന് അത് മുന്കൂട്ടി തിരിച്ചറിയാനും ഗ്രാമവാസികള്ക്ക് കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി പ്രതിരോധം തീര്ക്കാനും സാധിക്കും.
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മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ റേഷൻ മുടക്കി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ
ട്രോളിങ് നിരോധന കാലത്തെ റേഷൻ മുടങ്ങിയതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പെൻഷൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ മുടക്കി. ട്രോളിങ് നിരോധന കാലം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടുത്തോളം അറുതിയുടെ കാലമാണ്. സർക്കാർ സഹായമില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല.