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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (21:03 IST)

കന്നഡ നടി കൃഷി തപന്ദയുടെ വീട്ടിൽ വ്യവസായി മരിച്ച നിലയിൽ

പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി 8.30 നാണ് സംഭവം. ഈ സമയത്ത് കൃഷി തപന്ദ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

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Publish: Thu, 25 Jun 2026 (21:03 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (21:06 IST)
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കന്നഡ നടി കൃഷി തപന്ദയുടെ വീട്ടിൽ യുവാവിനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. നടിയുടെ ബെംഗളൂരു രാജരാജേശ്വരി നഗറിലുള്ള വീട്ടിലാണ് 33 കാരനായ വൈശാഖിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാൾ ബെംഗളൂരുവിലെ ഒരു വ്യവസായി കൂടിയാണ്. 
 
പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി 8.30 നാണ് സംഭവം. ഈ സമയത്ത് കൃഷി തപന്ദ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യെലഹങ്കയിൽ ആയിരുന്ന താരത്തെ പിന്നീട് പൊലീസ് വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നു. ഏതാനും ആഴ്ചകളായി വൈശാഖ് കൃഷി തപന്ദയുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും ഇയാൾ കടുത്ത വിഷാദത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിരുന്നതെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. 
 
ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വിക്ടോറിയ ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനു ശേഷം സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകൾക്കായി മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകും. 
 
ഏതാനും മാസം മുൻപ് ഇയാൾ ഭാര്യയുമായി വേർപിരിഞ്ഞെന്നാണ് പൊലീസിനു ലഭിച്ച വിവരം. അതിനുശേഷം കടുത്ത വിഷാദത്തിനു അടിമയാണ്. വിഷാദരോഗത്തിനു ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. ഡിവോഴ്‌സിനു ശേഷമാണ് സുഹൃത്ത് കൂടിയായ കൃഷി തപന്ദയുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. 
 
ഇയാളുടെ മുൻകാല ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലവും അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യവസായി അരവിന്ദ് റെഡ്ഡിയെ വധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനു വൈശാഖ് നേരത്തേ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.
 
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