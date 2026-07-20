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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 20 July 2026 (20:34 IST)

ഇനി അപ്രതീക്ഷിത വൈദ്യുതി മുടക്കമുണ്ടാകില്ല; ഉപഭോക്താക്കളെ മുന്‍കൂട്ടി അറിയിക്കണമെന്ന് കെഎസ്ഇബിയോട് കേരള വൈദ്യുതി കമ്മീഷന്‍

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (21:21 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോര്‍ഡിന് (KSEB) ഏകപക്ഷീയമായി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ കഴിയില്ലെന്നും ആസൂത്രിതമായ വൈദ്യുതി മുടക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളെ മുന്‍കൂട്ടി അറിയിക്കണമെന്നും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്‍ (KSERC) ഉത്തരവിട്ടു. ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗിന്റെ സമയവും ദൈര്‍ഘ്യവും സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്നും വൈദ്യുതി മുടക്കം മുന്‍കൂട്ടി അറിയാന്‍ സാധിക്കുന്നതിനായി ഒരേ പ്രദേശത്ത് ആഴ്ചയിലുടനീളം നിശ്ചിത സമയങ്ങളില്‍ തന്നെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കണമെന്നും കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.
 
നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന വൈദ്യുതി ക്ഷാമം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഏകദേശം 840 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 140 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി വാങ്ങാന്‍ അനുമതി തേടിക്കൊണ്ട് കെ.എസ്.ഇ.ബി. (KSEB) സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷയിലുള്ള വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് കമ്മീഷന്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്.
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ശ്രീനു എസ്
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