  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. West Asian conflict
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 4 June 2026 (09:03 IST)

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം: റിസര്‍വ് ബാങ്ക് വിറ്റത് 1.14 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സ്വര്‍ണം

West Asian conflict
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 4 Jun 2026 (09:03 IST) Updated: Thu, 4 Jun 2026 (09:06 IST)
google-news
മുംബൈ: പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ തുടരുന്ന സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ആഘാതത്തില്‍ നിന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശനാണ്യ ശേഖരം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആര്‍ബിഐ) ഏകദേശം 1.14 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സ്വര്‍ണം വിറ്റഴിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ആഗോളതലത്തില്‍ എണ്ണവില ഉയരുന്നതും ഇന്ത്യന്‍ രൂപയുടെ മൂല്യത്തകര്‍ച്ചയും വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ വന്‍തോതില്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നതും ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വെല്ലുവിളികള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ നീക്കം എന്ന് ബ്ലൂംബെര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.
 
വിദേശ ബാങ്കുകളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വര്‍ണ്ണ ശേഖരത്തില്‍ നിന്ന് കുറച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ആര്‍ബിഐ ആരംഭിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം 22 നാണ് സ്വര്‍ണ്ണ വില്‍പ്പന നടന്നത്. ഇതേ കാലയളവില്‍ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ കറന്‍സി ആസ്തികള്‍ ഏകദേശം 7.5 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതി

സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതിവേശ്യാലയം നടത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിലും റെയ്ഡുകളില്‍ ലൈംഗികത്തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന മുതിര്‍ന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാന്‍ പോലീസിന് അധികാരമില്ല. റെയ്ഡില്‍ പിടിക്കുന്ന ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികളെ ഇരകളാക്കാനോ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനോ പാടില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഇസ്രായേല്‍ ലെബനന്‍ ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്‍ച്ച ഇറാന്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചു

ഇസ്രായേല്‍ ലെബനന്‍ ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്‍ച്ച ഇറാന്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചുഇറാന്റെ നീക്കത്തിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവുമായും ഹിസ്ബുള്ളയുമായും സംസാരിച്ചതായും ഇരുപക്ഷവും പരസ്പരം ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ സമ്മതിച്ചതായും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യുംമറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഹോര്‍മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയം

ഹോര്‍മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയംഇന്ധന വില ഉയര്‍ത്തി. അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കപ്പലുകള്‍ അപകടകരമായ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് തുടരുന്നു. മേഖലയിലെ കടുത്ത തടസ്സങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ഊര്‍ജ്ജ വിതരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രം വിവിധ ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ്.

നവീന്‍ ബാബുവിന്റെ മരണം: മകള്‍ക്ക് ആശ്രിത നിയമനം നല്‍കും, കേസന്വേഷണം സിബിഐക്ക് വിട്ടു

നവീന്‍ ബാബുവിന്റെ മരണം: മകള്‍ക്ക് ആശ്രിത നിയമനം നല്‍കും, കേസന്വേഷണം സിബിഐക്ക് വിട്ടുനവീന്‍ ബാബുവിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനം. നിലവില്‍ കേസിലെ പ്രതി കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ മാത്രമാണ്.

രഹസ്യരേഖകൾ പുറത്തേക്ക് നൽകി; ധവളപത്രത്തിൽ ചട്ടലംഘനവുമായി സർക്കാർ

രഹസ്യരേഖകൾ പുറത്തേക്ക് നൽകി; ധവളപത്രത്തിൽ ചട്ടലംഘനവുമായി സർക്കാർസംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച ധവളപത്രം തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ഗുരുതര ചട്ടലംഘനവുമായി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. സർക്കാരിന്റെ രഹസ്യ രേഖകൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള കക്ഷിക്ക് സർക്കാർ കൈമാറി. സി ആൻഡ് എജിക്കു പോലും നൽകാതെയാണ് സർക്കാർ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കു രേഖകൾ കൈമാറിയത്.

Kerala Weather: തോരാതെ മഴ; കാലവർഷം ഇന്ന് എത്തിയേക്കും

Kerala Weather: തോരാതെ മഴ; കാലവർഷം ഇന്ന് എത്തിയേക്കുംKerala Weather: കാലവർഷം തൊട്ടരികെ എത്തിയതിന്റെ ഫലമായി സംസ്ഥാനത്ത് പല ജില്ലകളിലും തോരാതെ മഴ. വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴ തുടരും. ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ കാലവർഷം എത്തിയതായി പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായേക്കും.

ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ബിജെപി അനുഭാവി

ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ബിജെപി അനുഭാവിമന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയ്‌ക്കെതിരെ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫിൽ ബിജെപി അനുഭാവിയെ മന്ത്രി തിരുകികയറ്റിയെന്നാണ് ആരോപണം. പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കെപിസിസിക്കു പരാതി നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

മറുപടി: അമേരിക്കയുടെ കമാന്‍ഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ സെന്ററും ഹോര്‍മൂസിലെ പടക്കപ്പലും ആക്രമിച്ച് ഇറാന്‍

മറുപടി: അമേരിക്കയുടെ കമാന്‍ഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ സെന്ററും ഹോര്‍മൂസിലെ പടക്കപ്പലും ആക്രമിച്ച് ഇറാന്‍അതേസമയം കുവൈറ്റ് വിമാനത്താവളം തങ്ങള്‍ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇറാന്‍ വ്യക്തമാക്കി. കുവൈത്ത് വിമാനത്താവളത്തിലെ ആക്രമണം അമേരിക്കയുടെ സിസ്റ്റം ലക്ഷ്യം തെറ്റി പതിച്ചതാണെന്നും ഇറാന്‍ ആരോപിച്ചു.