ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 11 മെയ് 2026 (08:40 IST)
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷ സാഹചര്യത്തില് രാജ്യത്ത് കോവിഡ്കാലം പോലെ നിയന്ത്രണങ്ങള് വേണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി.
പ്രധാനമായും ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി പെട്രോള് ഡീസല് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗത്തില് പരമാവധി നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തണമെന്നും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള് ഒഴിവാക്കുകയും മെട്രോ സൗകര്യങ്ങള് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
കൂടാതെ വിദേശ നാണയ ശേഖരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത വിദേശയാത്രകള് മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്ഥാപനങ്ങള് വര്ക്ക് ഫ്രം ഹോം രീതി പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഭക്ഷ്യഎണ്ണയുടെ ഉപഭോഗത്തില് 10% കുറവ് വരുത്തണമെന്നും രാജ്യം ഇന്ധന ഇറക്കുമതി അമിതമായ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.