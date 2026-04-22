ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 22 ഏപ്രില് 2026 (12:35 IST)
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം മൂലം ഗര്ഭനിരോധന ഉറയുടെ വില 30% വരെ ഉയരുമെന്ന് നിര്മ്മാതാക്കള്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോണ്ടം നിര്മ്മാതാക്കളായ കാരക്സിന്റെ സിഇഒയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. കോണ്ടത്തിന്റെ വില 20 മുതല് 30 ശതമാനം വരെ വര്ധിപ്പിക്കാന് കമ്പനി നിര്ബന്ധിതരാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഗര്ഭനിരോധന ഉറകളുടെ നിര്മ്മാണത്തിനും പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമായ നാഫ്ത, അമോണിയ തുടങ്ങിയ പെട്രോകെമിക്കല് വസ്തുക്കളുടെ ക്ഷാമമാണ് കോണ്ടം വ്യവസായത്തെ ബാധിക്കുന്നത്. ഏഷ്യയിലെ പെട്രോള് കെമിക്കല് വിതരണത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗവും മിഡില് ഈസ്റ്റില് നിന്നായതിനാല് ഈ മേഖലയിലെ സംഘര്ഷം കമ്പനിക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കപ്പലുകള് എത്താന് വൈകുന്നത് പ്രതിസന്ധിയാണ്. വലിയ അളവില് ഉല്പ്പന്നങ്ങള് കടലില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. നിലവിലെ സ്റ്റോക്ക് ഏതാനും മാസങ്ങള് കൂടി മാത്രമേ നിലനില്ക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് സിഇഒ പറഞ്ഞു.