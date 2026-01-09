സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 9 ജനുവരി 2026 (15:34 IST)
ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധിനഗര്, ഉത്തര്പ്രദേശിലെ ഗ്രേറ്റര് നോയിഡ, തെലങ്കാനയിലെ ഹൈദരാബാദിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങള് എന്നിവയുള്പ്പെടെ നിരവധി പ്രധാന നഗരങ്ങളെയും പട്ടണങ്ങളെയും ടൈഫോയ്ഡ് പകര്ച്ചവ്യാധി ബാധിച്ചു. കുടിവെള്ളം മലിനമാകുന്നതാണ് ടൈഫോയ്ഡ് പനി പടരാനുള്ള പ്രധാന കാരണമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഗാന്ധിനഗറില്, പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച ജല പൈപ്പ്ലൈനുകളിലെ ചോര്ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡസന് കണക്കിന് സജീവ ടൈഫോയ്ഡ് കേസുകള് അധികൃതര് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഷെറിച്ചിയ കോളി, സാല്മൊണെല്ല ടൈഫി (ടൈഫോയ്ഡ്), വിബ്രിയോ കോളറ (കോളറ) അല്ലെങ്കില് റോട്ടവൈറസുകള് പോലുള്ളവ മലിനമായ വെള്ളത്തില് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന രോഗകാരികളാണ്. ഇവ ദഹനനാളത്തെ ആക്രമിക്കുകയും സമ്പര്ക്കം കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകള് മുതല് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് ലക്ഷണങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ശിശുക്കള്, പ്രായമായവര്, ഗര്ഭിണികള്, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ദുര്ബലമായ വ്യക്തികള് എന്നിവര് അപകടസാധ്യതയുള്ളവരാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഓരോ വര്ഷവും ഏകദേശം 1 ദശലക്ഷം മരണങ്ങള് മോശം ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വയറിളക്കം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു.