  2.78 crore rupees for veena vijayan what services provided for CMRL ED will question
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Saturday, 30 May 2026 (10:39 IST)

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

Publish: Sat, 30 May 2026 (10:39 IST) Updated: Sat, 30 May 2026 (10:41 IST)
കൊച്ചിന്‍ മിനറല്‍സ് ആന്‍ഡ് റൂട്ടൈല്‍ ലിമിറ്റഡ്(സിഎംആര്‍എല്‍) ടി വീണയ്ക്കും എക്‌സാലോജിക്കിനും എന്ത് സേവനത്തിനാണ് 2.78 നല്‍കിയതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വേണമെന്ന് ഇഡി. മറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
 
 സിഎംആര്‍എല്ലില്‍ നിന്നും വീണയ്ക്കും എക്‌സാലോജിക്കിനുമായി 1.72 കോടി രൂപ ലഭിച്ചെന്നാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. എസ്എഫ്‌ഐഒ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ഇത് 2.78 കോടിയുടെ ഇടപാടുകള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. എന്നാല്‍ എന്തെല്ലാം സേവനങ്ങളാണ് എക്‌സാലോജിക് സിഎംആര്‍എല്ലിന് നല്‍കിയിരുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് തെളിവടക്കമുള്ള വിശദീകരണം നല്‍കാന്‍ വീണയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബാങ്ക് ലോക്കര്‍ മരവിപ്പിക്കുന്നതുള്‍പ്പടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്നതെന്ന് ഇഡി പറയുന്നു.
ജിതിൻരാജ് കെ വി
ജിതിൻരാജ് കെ വി
മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍

