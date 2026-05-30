Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 30 May 2026 (11:06 IST)

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍

കേരളത്തില്‍ സാധാരണയായി പനിക്കാലം മഴക്കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് മഴയോടൊപ്പം അത് പടരാന്‍ തുടങ്ങും. എന്നാല്‍ ഈ വര്‍ഷം മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി സംസ്ഥാനത്തെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ കാലവര്‍ഷത്തിനായി കേരളം ഒരാഴ്ച കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സംസ്ഥാന കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രം വിവിധ ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ്. 
 
മഴ, ഈര്‍പ്പം, കാറ്റ്, മലിനജലം എന്നിവയെല്ലാം രോഗങ്ങള്‍ പടരാന്‍ സഹായിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും മെയ് പകുതിക്ക് ശേഷമാണ് കനത്ത വേനല്‍ മഴ ആരംഭിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും മഴ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പകര്‍ച്ചവ്യാധികളും മറ്റ് രോഗങ്ങളും പടരാന്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രം വ്യത്യസ്ത തരം പനികള്‍ ബാധിച്ച് പത്ത് പേര്‍ മരിച്ചു. ലെപ്‌റ്റോസ്‌പൈറോസിസ് (എലിപ്പനി) ഏറ്റവും മാരകമായത്. എലിപ്പനി ബാധിച്ച് എട്ട് പേരാണ് മരിച്ചത്. അതേസമയം ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു.
 
മലേറിയ, മസ്തിഷ്‌ക പനി എന്നിവയും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന എബോളയുടെ ഭീഷണി കാരണം ആരോഗ്യ അധികൃതര്‍ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി മലയാളികള്‍ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു. വിമാന യാത്രയിലും മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിലും സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ എബോള പടരുമെന്നതിനാല്‍ പനി ലക്ഷണങ്ങളുമായി വരുന്ന ആളുകളുടെ യാത്രാ ചരിത്രം ആശുപത്രികള്‍ ഇപ്പോള്‍ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
