സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 7 ജനുവരി 2026 (19:11 IST)
സ്വര്ണ്ണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി പരിശോധിക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനപ്രിയ ഹാള്മാര്ക്കിംഗ്, റെക്കോര്ഡ് വില വര്ധ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇന്ത്യയില് വെള്ളിയിലും ഉപയോഗിച്ചേക്കാമെന്ന് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യന് സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ്സിലെ (ബിഐഎസ്) ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറിയിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ട്. ഇത് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്താന് സഹായിക്കുകയും വ്യാജ ആഭരണങ്ങളും വെള്ളി കൊണ്ട് നിര്മ്മിച്ച പുരാവസ്തുക്കളും വില്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ തടയുകയും ചെയ്യും.
നിലവില് ഇത് സ്വമേധയാ ഉള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഹാള്മാര്ക്ക് ചെയ്ത വെള്ളിക്ക് ഹാള്മാര്ക്ക് യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് (HUID) നമ്പര് ഉണ്ട്, ഇത് വാങ്ങുന്നവര്ക്ക് ആകട ഡാറ്റാബേസ് വഴി പരിശുദ്ധിയും ട്രാക്കബിലിറ്റിയും പരിശോധിക്കാന് സാധിക്കും.
BIS അംഗീകൃത അസയിംഗ് & ഹാള്മാര്ക്കിംഗ് സെന്ററുകളില് നിന്ന് ഉപഭോക്താവിന് അവരുടെ ആഭരണങ്ങള്/സാമ്പിളുകള് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
അസയിംഗ് & ഹാള്മാര്ക്കിംഗ് സെന്ററുകള് സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആഭരണങ്ങള്/സാമ്പിളുകള് മുന്ഗണനാക്രമത്തില് നിശ്ചിത ചാര്ജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് പരിശോധിക്കുന്നു.