വ്യാഴം, 8 ജനുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

തെരുവിലെ എല്ലാ നായ്ക്കളെയും നീക്കം ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടില്ല: സുപ്രീം കോടതി

തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ കേസിലെ വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

Supreme Court stray dogs verdict,Stray dogs vaccination sterilisation India,Supreme Court dog bite cases India,Animal Birth Control rules India,സുപ്രീംകോടതി തെരുവ് നായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ,നായ വാക്സിനേഷൻ നിർദ്ദേശം,stray dogs feeding നിരോധനം,ഡൽഹി NCR stray do
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 8 ജനുവരി 2026 (20:06 IST)
തെരുവുകളിലെ എല്ലാ നായ്ക്കളെയും നീക്കം ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മൃഗ ജനന നിയന്ത്രണ (എബിസി) നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് തെരുവ് നായ്ക്കളെ ചികിത്സിക്കണമെന്നുമാണ് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയതെന്നും സുപ്രീം കോടതി. തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ കേസിലെ വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.


ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത, എന്‍ വി അഞ്ജരിയ എന്നിവരടങ്ങുന്ന മൂന്നംഗ പ്രത്യേക ബെഞ്ചാണ് മുന്‍ ഉത്തരവുകള്‍ പരിഷ്‌കരിക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നായ പ്രേമികള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ പൗരസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കാത്തതിനെ സുപ്രീം കോടതി രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു.

രാജ്യത്ത് നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റു മാത്രമല്ല റോഡുകളില്‍ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന മൃഗങ്ങള്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങള്‍ മൂലവും ആളുകള്‍ മരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ആശുപത്രികള്‍, റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകള്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപന മേഖലകളില്‍ നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റ സംഭവങ്ങളില്‍ 'അപകടകരമായ വര്‍ദ്ധനവ്' ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വന്ധ്യംകരണത്തിനും വാക്‌സിനേഷനും ശേഷം തെരുവ് നായ്ക്കളെ ഉടന്‍ തന്നെ നിയുക്ത ഷെല്‍ട്ടറുകളിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ നവംബര്‍ 7 ന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

അങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന തെരുവ് നായ്ക്കളെ അവയെ കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തിരികെ വിടരുതെന്നും അതില്‍ പറയുന്നു. കൂടാതെ സംസ്ഥാന പാതകളില്‍ നിന്നും ദേശീയ പാതകളില്‍ നിന്നും എക്‌സ്പ്രസ് വേകളില്‍ നിന്നും എല്ലാ കന്നുകാലികളെയും മറ്റ് അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന മൃഗങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പാക്കാനും അധികാരികള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :