ഇന്ത്യയില് നിന്ന് രണ്ട് ക്ഷണങ്ങള് ലഭിച്ചു: ഡല്ഹിയിലെ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയില് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്
ന്യൂഡല്ഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തില് നടന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയില് പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാന് പങ്കെടുത്തില്ല. 2026 ഫെബ്രുവരിയില് അധികാരമേറ്റ ശേഷം തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഔദ്യോഗിക വിദേശ സന്ദര്ശനത്തിന് അദ്ദേഹം തയ്യാറെടുക്കുമ്പോഴും ബ്രിക്സിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യം ഇന്ത്യയുമായുള്ള ധാക്കയുടെ നയതന്ത്ര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങള് ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ന്യൂഡല്ഹിയില് നിന്ന് റഹ്മാന് രണ്ട് ക്ഷണങ്ങള് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രണ്ധീര് ജയ്സ്വാള് ചൊവ്വാഴ്ച ആവര്ത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി. ഒന്ന് ഉഭയകക്ഷി സന്ദര്ശനത്തിനുള്ള ക്ഷണവും, മറ്റൊന്ന് ബിംസ്ടെക് (BIMSTEC) അധ്യക്ഷന് എന്ന നിലയില് ബ്രിക്സ് (BRICS) ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് നല്കിയ ക്ഷണവുമായിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയില് അല്ല ബിംസ്റ്റെക് ചെയര്മാനെന്ന നിലയിലാണ് റഹ്മാനെ ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം.
വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതിവാര പത്രസമ്മേളനത്തില് സംസാരിക്കവെ ഉഭയകക്ഷി സന്ദര്ശനത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ബംഗ്ലാദേശില് നിന്ന് ഇതുവരെ മറുപടിയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ജയ്സ്വാള് പറഞ്ഞു. ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി എപ്പോഴാണ് ന്യൂഡല്ഹി സന്ദര്ശിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിലവില് വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല.