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  4. Rajasthan Civic Poll Results: BJP Retains Lead with 4,179 Wards; Congress Gets Warning Bell Ahead of 2028 Assembly Elections
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 15 September 2026 (13:18 IST)

രാജസ്ഥാൻ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ബിജെപിക്ക് ഭരണതുടർച്ച, ഡിലിമിറ്റേഷൻ ബിജെപിയെ തുണച്ചെന്ന് കോൺഗ്രസ്

രാജസ്ഥാനിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന മത്സരത്തില്‍ നേട്ടം കൊയ്ത് ഭരണകക്ഷിയായ ബി.ജെ.പി.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (13:01 IST)
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രാജസ്ഥാനിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന മത്സരത്തില്‍ നേട്ടം കൊയ്ത് ഭരണകക്ഷിയായ ബി.ജെ.പി. ആകെയുള്ള 10,240-ലധികം വാര്‍ഡുകളില്‍ നടന്ന തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 4,179 വാര്‍ഡുകള്‍ നേടികൊണ്ട് ബി.ജെ.പി ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തിയപ്പോള്‍, പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയായ കോണ്‍ഗ്രസ് 3,613 വാര്‍ഡുകളുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
 
2028-ല്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള നിര്‍ണ്ണായകമായ 'സെമി ഫൈനല്‍' ആയാണ് ഈ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത് എന്നതിനാല്‍ ബിജെപിക്കും കോണ്‍ഗ്രസിനും തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് നിര്‍ണായകമായിരുന്നു. ബിജെപിക്ക് 40.8 ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതം ലഭിച്ചപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് 35.3 ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതമാണ് ലഭിച്ചത്. നോഖ നഗരസഭ പിറ്റിച്ചെടുത്ത് സിപിഎമ്മും തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കി.
 
ആകെയുള്ള 10,240 ഓളം വാര്‍ഡുകളില്‍ 4179 വാര്‍ഡുകളില്‍ ബിജെപിയും 3613 വാര്‍ഡുകളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസും വിജയിച്ചപ്പൊള്‍ 2273 വാര്‍ഡുകളില്‍ സ്വതന്ത്രരാണ് വിജയിച്ചത്. മുന്‍കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വോട്ട് വിഹിതത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ഇടിവ് സംഭവിച്ചു. ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയും സിപിഎമ്മും മത്സരരംഗത്തുള്ളതിനാല്‍ ഭരണകക്ഷിക്കെതിരായ വോട്ടുകള്‍ ഭിന്നിച്ചതാണ് ബിജെപിക്ക് പലയിടത്തും തുണയായത്. എ.എ.പി ബാരാനില്‍ നേടിയ കേവലഭൂരിപക്ഷവും നോഖയിലെ സി.പി.എം മുന്നേറ്റവും കോണ്‍ഗ്രസ് മാത്രമാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ ഒരേയൊരു ബദല്‍ എന്ന ധാരണയ്ക്ക് മങ്ങലേല്‍പ്പിച്ചു.തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പായി നടന്ന മണ്ഡലപുനര്‍നിര്‍ണയമാണ് ബിജെപിക്ക് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അനുകൂലമാക്കിയതെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപണം. മണ്ഡലപുനര്‍നിര്‍ണയം വഴി 2770 പുതിയ വാര്‍ഡുകളാണ് ഇത്തവണ പുതിയതായി ഉണ്ടായത്. ഈ വാര്‍ഡുകളില്‍ ബിജെപിക്കാണ് അധികവും നേട്ടമുണ്ടായത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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