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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 15 September 2026 (13:05 IST)

മോദി-ഷി കൂടിക്കാഴ്ച: ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്ര വിദേശനയത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ചൈന

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (13:07 IST)
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ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍പിംഗും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏഷ്യയിലെ അയല്‍രാജ്യങ്ങളായ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന സൈനിക-നയതന്ത്ര സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത്. 2020-ല്‍ കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കിലുണ്ടായ അതിര്‍ത്തി സംഘര്‍ഷത്തോടെ ഈ സ്ഥിതി കൂടുതല്‍ വഷളായിരുന്നു. 
 
എന്നിരുന്നാലും പുതിയൊരു ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള മത്സരപരമായ സാഹചര്യങ്ങള്‍ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ ഇരുപക്ഷവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സമീപകാല ചര്‍ച്ചകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയം 'സ്വതന്ത്ര'മാണെന്നും അത് ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമല്ല രൂപീകരിക്കുന്നതെന്നും, ബെയ്ജിംഗുമായുള്ള ന്യൂഡല്‍ഹിയുടെ ബന്ധം അത്തരം സ്വാധീനങ്ങളില്‍ നിന്ന് മുക്തമാണെന്നുമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രസ്താവനയെ ചൈന സ്വാഗതം ചെയ്തു. 
 
മോദിയുടെ ഈ പരാമര്‍ശങ്ങളെ തങ്ങള്‍ വിലമതിക്കുന്നുവെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഗുവോ ജിയാകുന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മില്‍ 'മത്സരാര്‍ത്ഥികള്‍' എന്നതിലുപരി 'പങ്കാളികള്‍' ആകണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന് അദ്ദേഹം ഊന്നല്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തു.
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ശ്രീനു എസ്
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