തിരുവനന്തപുരത്ത് മുത്തശ്ശിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി; യുവാവ് അറസ്റ്റില്
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്തെ ചന്നങ്കരയില് 65-കാരിയെ കൊച്ചുമകന് കൊലപ്പെടുത്തി. ചന്നങ്കര സ്വദേശിയായ മേഴ്സിയാണ് മരിച്ചത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരുടെ മകളുടെ മകന് ഷിബിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. കഴുത്തറുത്താണ് ഷിബിന് മെഴ്സിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. നാട്ടുകാരാണ് കൊലപാതക വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്. കൊലപാതകത്തിനുള്ള കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. പോലീസ് സംഭവത്തില് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.