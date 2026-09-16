AICC പുനഃസംഘടന :2029ലെ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം, സെക്രട്ടറിമാരെ കണ്ട് രാഹുലും പ്രിയങ്കയും കെസി വേണുഗോപാലും
2029ലെ ലോകസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി വന് പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്.
2029ലെ ലോകസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി വന് പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ രാഹുല് ഗാന്ധിയും എ.ഐ.സി.സി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലും എം പി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെയും നേതൃത്വത്തില് പാര്ട്ടി സെക്രട്ടറിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. 10 ജന്പഥില് വെച്ചാണ് സെക്രട്ടറിമാരെ നേരില് കണ്ടത്.
വിവിധ ബാച്ചുകളായി വിളിപ്പിച്ചു നടത്തിയ ഈ അഭിമുഖങ്ങളില് പാര്ട്ടി സെക്രട്ടറിമാരുടെ പ്രവര്ത്തനം, സംസ്ഥാന ചുമതലകളിലെ പങ്കാളിത്തം, ഭാവി പദ്ധതികള് എന്നിവ വിശദമായി വിലയിരുത്തി. അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകളില് ഓരോ സെക്രട്ടറിയുടെയും പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൃത്യമായി വിലയിരുത്തി.
തങ്ങള്ക്ക് ചുമതലയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില് എത്ര ദിവസങ്ങള് ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവിടെ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി സെക്രട്ടറിമാരോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. ഓരോ ഭാരവാഹിയും മാസത്തില് കുറഞ്ഞത് 15 ദിവസമെങ്കിലും അനുവദിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
തങ്ങള്ക്ക് കൃത്യമായ അധികാരങ്ങളോ ചുമതലകളോ നല്കുന്നില്ലെന്നും, പലപ്പോഴും സംസ്ഥാന ഇന്-ചാര്ജ്ജ് ജനറല് സെക്രട്ടറിമാരെ മാത്രം ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നുവെന്നും ചില സെക്രട്ടറിമാര് യോഗത്തില് പരാതിപ്പെട്ടു. സച്ചിന് പൈലറ്റിന് പഞ്ചാബിന്റെയും, രണ്ദീപ് സിംഗ് സുര്ജേവാലയ്ക്ക് ഗുജറാത്തിന്റെയും, ഭൂപേഷ് ഭാഗലിന് അസമിന്റെയും ചുമതലകള് അടുത്തിടെ കൈമാറിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ പുതിയ നീക്കം.
പാര്ട്ടിയില് താഴെത്തട്ടില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രാദേശിക ഭാരവാഹികള്ക്കും എ.ഐ.സി.സി സെക്രട്ടറിമാര്ക്കും കൂടുതല് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നല്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളില് തഴക്കമുള്ളവര്ക്ക് കൂടുതല് ഉയര്ന്ന ചുമതലകള് നല്കിക്കൊണ്ടുള്ള അന്തിമ പുനഃസംഘടനാ പട്ടിക പാര്ട്ടി പുറത്തുവിടും.ALSO READ: എഐസിസിയിൽ അഴിച്ചുപണികൾക്കൊരുങ്ങി രാഹുൽ ഗാന്ധി, 60 ശതമാനം ഭാരവാഹികളെയും മാറ്റും, ലക്ഷ്യം 2029 ലോകസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്