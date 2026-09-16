കൊതിപ്പിച്ചു കടന്നുകളയുമോ മഴ?; ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദ്ദം കനിഞ്ഞേക്കും, കാലവർഷം ഗുഡ് ബൈ പറയുന്നു
കനത്ത ചൂടിൽ ആശ്വാസമേകാൻ സംസ്ഥാനത്ത് മഴയെത്തിയേക്കും. ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ സെപ്റ്റംബർ 20 വരെ കേരളത്തിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ഇതുപോലെ നേരിയ മഴ പ്രവചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പലയിടങ്ങളിലും ചാറ്റൽ മഴയായി ഒതുങ്ങി.
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം
സൗരാഷ്ട്രയ്ക്കും സമീപ വടക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിനും മുകളിലായി ന്യൂനമർദം തുടരുന്നു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ സാധ്യത
വടക്കൻ തായ്ലൻഡിന് മുകളിൽ ചക്രവാതച്ചുഴി (Cyclonic Circulation) രൂപപ്പെട്ടു. ഇത് സെപ്റ്റംബർ 18 വൈകുന്നേരത്തോടെ വടക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യത. സെപ്റ്റംബർ 19 വൈകുന്നേരത്തോടെ ചക്രവാതച്ചുഴി ന്യൂനമർദമായി (Low Pressure Area) ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യത. ന്യൂനമർദം ക്രമേണ ശക്തിപ്പെടുകയും അടുത്ത 3-4 ദിവസങ്ങളിൽ പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങി തെക്കൻ ഒഡിഷ-വടക്കൻ ആന്ധ്രപ്രദേശ് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യത. തെക്കൻ തീരദേശ ആന്ധ്രപ്രദേശിനും സമീപ റയലസീമയ്ക്കും മുകളിലായി ചക്രവാതച്ചുഴി തുടരുന്നു. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും സമീപ വടക്കൻ ഒഡിഷ-പശ്ചിമ ബംഗാൾ തീരപ്രദേശങ്ങളിലക്കും മുകളിലായി ചക്രവാതച്ചുഴി നിലനിൽക്കുന്നു. തെക്കൻ കർണാടകയിൽ നിന്നും മാന്നാർ കടലിടുക്കിലേക്ക് തമിഴ്നാടിനും കർണാടകയ്ക്കും മുകളിലൂടെ ന്യൂനമർദപാത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
കേരളത്തിൽ മഴ
കേരളത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 20 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. സെപ്റ്റംബർ 17-20 തിയതികളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സെപ്റ്റംബർ 18, 19 തീയതികളിൽ കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലിനും മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40-50 കി.മീ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത.
യെല്ലോ അലർട്ട്
നാളെ (സെപ്റ്റംബർ 17) പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്. സെപ്റ്റംബർ 18 ന് ഇടുക്കിയിൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണ്.
കാലവർഷം പിൻവാങ്ങുന്നു
സെപ്റ്റംബർ 19 ഓടെ പടിഞ്ഞാറൻ രാജസ്ഥാനിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാലവർഷം പിൻവാങ്ങുന്നതിനുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യത. സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും കാലവർഷം പിൻവാങ്ങിയേക്കും.