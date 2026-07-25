'ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയം, സമരം തുടരും'; ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയെക്കുറിച്ച് അഭിജീത് ദിപ്കെ
ന്യൂഡല്ഹി: കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയോട് 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടി' (CJP) സ്ഥാപകന് അഭിജീത് ദിപ്കെ പ്രതികരിച്ചു. ഈ രാജി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയമാണെന്ന് ഡിപ്കെ പറഞ്ഞു. വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധമാണ് സര്ക്കാരിനെക്കൊണ്ട് ഇത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിപ്പിച്ചത് എന്നും, ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയെത്തുടര്ന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കായി ഈ രാജി സമര്പ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജന്തര് മന്ദറില് ഒത്തുകൂടിയ വിദ്യാര്ത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരികളെ ജനാധിപത്യപരമായി ചോദ്യം ചെയ്യാന് സാധാരണ പൗരന്മാര്ക്ക് കഴിയുമെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ രാജിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് മാത്രമാണെന്നും മറ്റ് രണ്ട് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങള് കൂടി നിറവേറ്റപ്പെടുന്നത് വരെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകളെത്തുടര്ന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ഓരോരുത്തര്ക്കും ഒരു കോടി രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നല്കണമെന്നും ജൂലൈ 20-ന് പ്രതിഷേധക്കാരെ ക്രൂരമായി മര്ദ്ദിച്ച പോലീസുകാര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സി.ജെ.പി. (CJP) ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സര്ക്കാരും സി.ജെ.പി. പ്രതിനിധികളും തമ്മിലുള്ള മൂന്നാം ഘട്ട ചര്ച്ചകള്ക്ക് മണിക്കൂറുകള് മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് അപ്രതീക്ഷിതമായി രാജിവെച്ചത്. മന്ത്രിയുടെ രാജി തങ്ങളുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തില് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറല്ലെന്നും സി.ജെ.പി. നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.