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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Saturday, 25 July 2026 (10:31 IST)

ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കുക, ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യക്കൊപ്പം; പിന്തുണച്ച് ജ്യോതിക

ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കുക, മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുക

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (10:33 IST)
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നരേന്ദ്ര മോദി ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന സമരത്തെ പിന്തുണച്ച് തെന്നിന്ത്യൻ നടി ജ്യോതിക. നീറ്റ് പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ജ്യോതിക ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് താരം പ്രതിഷേധ സമരത്തിനു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 
 
' ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കുക, മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുക. ഞാൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിക്കും ഒപ്പമാണ് ! ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഞാൻ അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നു ! ഞാൻ ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യക്കൊപ്പമാണ് ! വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്‌കരണത്തിനൊപ്പമാണ് ! സോനം വാങ്ചുക്കിന് സ്‌നേഹം, നന്ദി ! അഭിജിത് ദീപ്‌കെ, സൗരവ് ദാസ് എന്നിവരെ പോലെ മക്കളെ വളർത്താൻ അമ്മമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിലപാടുകളിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ പൊരുതുന്ന വിദ്യാർഥികളിൽ അഭിമാനം. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചു - ജ്യോതിക കുറിച്ചു. 
 
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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