ചൊവ്വ, 19 മെയ് 2026
അപകടകാരികളായ തെരുവുനായ്ക്കളെ കൊല്ലാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

തെരുവ് നായ്ക്കളെ ഷെൽട്ടറിലേക്ക് മാറ്റണം. മനുഷ്യന്റെ ജീവനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം

WEBDUNIA| ചൊവ്വ, 19 മെയ് 2026 (12:32 IST)

രാജ്യത്തെ തെരുവുനായ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ സുപ്രധാനമായ നിർദേശങ്ങളുമായി സുപ്രീം കോടതി. അപകടകാരികളായ തെരുവു നായ്ക്കളെ ദയാവധം ചെയ്യാൻ ഭരണകൂടത്തിന് നടപടിയെടുക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

തെരുവ് നായ്ക്കളെ ഷെൽട്ടറിലേക്ക് മാറ്റണം. മനുഷ്യന്റെ ജീവനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നായകളെ തെരുവിലേക്ക് തുറന്നുവിടരുത്. അപകടകാരികളായ തെരുവ് നായ്ക്കളെ കൊല്ലാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

തെരുവ് നായ്ക്കളെ തെരുവിൽ തുറന്നുവിടണമെന്ന മൃഗസ്‌നേഹികളുടെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളി. .മൃഗക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും തള്ളി. തെരുവുനായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും
റദ്ദാക്കില്ല, കുട്ടികളും പ്രായമായവരും തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്നു ഇവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് മൗലികാവകാശമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.


