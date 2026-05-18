ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 18 മെയ് 2026 (08:23 IST)
അടുത്ത 10 മണിക്കൂറിനുള്ളില് 17 സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് താപനില 3 മുതല് 5 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ട്. രാജസ്ഥാന്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന
എന്നിവിടങ്ങളില് ശക്തമായ ഉഷ്ണതരംഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 17 സംസ്ഥാനങ്ങളില് കനത്ത മഴ, ഇടിമിന്നല്, ശക്തമായ കാറ്റ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വടക്കുകിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളായ അസം, മേഘാലയ, നാഗാലാന്ഡ്, മണിപ്പൂര്, മിസോറാം, അരുണാചല് പ്രദേശ്, ത്രിപുര എന്നിവിടങ്ങളില് മെയ് 18 ന് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവില് മണിക്കൂറില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് കാറ്റ് വീശാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
ആന്ഡമാന് നിക്കോബാര് ദ്വീപുകള്, ബീഹാര്, ജാര്ഖണ്ഡ്, ഒഡീഷ, പശ്ചിമ ബംഗാള് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയും പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആന്ഡമാന് നിക്കോബാര് ദ്വീപുകളില് മെയ് 18 ന് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതായി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.