ചൊവ്വ, 19 മെയ് 2026
രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഇന്ധനവില വര്‍ധിപ്പിച്ചു; പുതിയ നിരക്ക് രാവിലെ മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍

ശ്രീനു എസ്| Last Modified ചൊവ്വ, 19 മെയ് 2026 (08:36 IST)
രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഇന്ധനവില വര്‍ധിപ്പിച്ചു. പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വില 90 പൈസയാണ് കൂടിയത്. അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ രണ്ടാമത്തെ വര്‍ധനവാണിത്. എണ്ണ വിപണന കമ്പനികള്‍ നിരവധി മാസങ്ങളായി നിരക്കുകള്‍ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിര്‍ത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെയും വിതരണത്തിന്റെയും സമീപകാല കുതിച്ചുചാട്ടം ഇപ്പോള്‍ ആഭ്യന്തര ഇന്ധന നിരക്കുകളെ ബാധിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ പെട്രോളിന് 87 പൈസ വര്‍ദ്ധിച്ച് 98.64 രൂപയായി. 97.77 രൂപയില്‍ നിന്നാണ് 98.64 രൂപയായി ഉയര്‍ന്നത്. ഡീസലിന് 90.67 രൂപയില്‍ നിന്ന് 91 പൈസ വര്‍ദ്ധിച്ച് 91.58 രൂപയായി. വില വര്‍ദ്ധനവ് യാത്രാച്ചെലവ് കൂടുതല്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. കൊല്‍ക്കത്തയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പെട്രോള്‍ വില വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇവിടെ പെട്രോളിന് ഇപ്പോള്‍ ലിറ്ററിന് 109.70 രൂപയാണ്. 96 പൈസയാണ് വര്‍ധിച്ചത്. കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ ഡീസലിന് 94 പൈസ വര്‍ദ്ധിച്ച് 96.07 രൂപയായി.

ചെന്നൈയില്‍ പെട്രോളിന് 82 പൈസ വര്‍ദ്ധിച്ച് നിലവില്‍ ലിറ്ററിന് 104.49 രൂപയിലാണ്. നഗരത്തിലെ ഡീസലിന് 86 പൈസ വര്‍ദ്ധിച്ച് ലിറ്ററിന് 96.11 രൂപയായി.
അങ്ങനെ നാല് മെട്രോ നഗരങ്ങളിലും ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വിലകളില്‍ പ്രകടമായ വര്‍ദ്ധനവ് ഉണ്ടായി.


