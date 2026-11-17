ശബരിമലയെ തിരുപ്പതി മാതൃകയിൽ ആധുനിക തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കും: നടപടികൾ ഈ സീസണിന് പിന്നാലെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
ശബരിമലയെ തിരുപ്പതി മാതൃകയില് ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ആധുനിക തീര്ത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ബൃഹദ് വികസന പദ്ധതിയുമായി സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്.
ശബരിമലയെ തിരുപ്പതി മാതൃകയില് ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ആധുനിക തീര്ത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ബൃഹദ് വികസന പദ്ധതിയുമായി സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്. നിലവിലെ മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീര്ത്ഥാടന സീസണ് പൂര്ത്തിയായാലുടന് പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ നടപടികള് ആരംഭിക്കുമെന്നും, അടുത്ത സീസണിന് മുന്പായി പദ്ധതിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് വ്യക്തമാക്കി. കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് (CIAL) ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകര്ക്കായി സജ്ജീകരിച്ച പ്രത്യേക ഇടത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ശബരിമല സന്നിധാനത്തും പമ്പ, നിലയ്ക്കല് അടക്കമുള്ള തീര്ത്ഥാടന പാതകളിലും ദീര്ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമാണ് സര്ക്കാര് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഭക്തര്ക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രയാസങ്ങളുമില്ലാതെ സുഗമവും സുരക്ഷിതവുമായ ദര്ശനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ആധുനികവും പ്രൊഫഷണലുമായ സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കും. ഈ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ത്തിയാകുന്നതോടെ ശബരിമലയിലേക്കെത്തുന്ന തീര്ത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തില് 50 ശതമാനം വരെ വര്ധനവുണ്ടാകുമെന്നാണ് സര്ക്കാര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ശബരിമല ദര്ശനത്തിനെത്തുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന, വിദേശ തീര്ത്ഥാടകരെ കേരളത്തിലെ മറ്റ് പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങള് കൂടി സന്ദര്ശിക്കാന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില് സംയോജിത തീര്ത്ഥാടന ടൂറിസം പദ്ധതിയും സര്ക്കാരിന്റെ സജീവ പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഇതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ തീര്ത്ഥാടന ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഉണര്വ് നല്കാനാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വിമാനത്താവളത്തില് പുതുതായി തുറന്ന ഇടത്താവളത്തില് 3000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീര്ണമുള്ള വിശ്രമകേന്ദ്രത്തിന്റെ 80 ശതമാനവും പൂര്ണ്ണമായി ശീതീകരിച്ച ഹാളാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും വിദേശരാജ്യങ്ങളില് നിന്നും വിമാനമാര്ഗ്ഗം എത്തുന്ന അയ്യപ്പഭക്തര്ക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്ക്ക് പുറമെ, കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി ബസ് ബുക്കിംഗ് കൗണ്ടര്, ഹെലികോപ്റ്റര് സര്വീസ് കൗണ്ടര്, ദേവസ്വം ഹെല്പ്പ് ഡെസ്ക് എന്നിവയും ഇവിടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തീര്ത്ഥാടകര്ക്ക് കൂടുതല് സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതിനൊപ്പം വിമാനത്താവളത്തില് നിന്നുള്ള ഗതാഗത കണക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.