പൊട്ടന്മാർക്ക് ഇ20 സയൻസ് അറിയില്ല, കന്നാസിൽ കൊണ്ടുപോയി മിക്സ് ചെയ്തോ ആവോ: സുരേഷ് ഗോപി
ഇ20 പെട്രോള് വിവാദത്തില് പരിഹാസവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. പൊട്ടന്മാര്ക്ക് ഇ20 സയന്സ് അറിയില്ലെന്നും എന്നാല് ചിലര് അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന മഹാന്മാര് കന്നാസില് കൊണ്ടുപോയി മിക്സ് ചെയ്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചോ എന്ന കാര്യം അറിയില്ലെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പരിഹസിച്ചു. തൃശൂരില് ഒരു പൊതുപരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പരിഹാസം.
ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന് മുന്പാകെ രജിസ്റ്റേഡ് പരാതികള് ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ലഭിച്ചാല് സിബിഐ അന്വേഷിക്കും. അപ്പോള് പിന്നെ പരാതി സിബിഐയ്ക്കെതിരെയാകുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. ദുഷിച്ച രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ ആരോപണങ്ങളാണിത്. ഈ പൊട്ടന്മാര്ക്കൊന്നും ഇതിന്റെ സയന്സ് അറിയില്ല. ഇനി ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ വലിയ കന്നാസില് കൊണ്ടുപോയി അതില് മിക്സ് ചെയ്ത് അതില് നിന്ന് സാമ്പിള് എടുത്തോ എന്നതറിയില്ല. ഇത് അന്വേഷിക്കാന് സിബിഐ വന്നാല് പിന്നെ അവര്ക്കെതിരെയാകും ഒച്ചപാട്. സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
കര്ണാടകയിലെ 7 ജില്ലകളില് നടത്തിയ പരിശോധനയില് ഇ20 പെട്രോളില് 20 ശതമാനത്തിലധികം എഥനോള് ഉണ്ടതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രതികരണം.ALSO READ: സതീശൻ സർക്കാരിനെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം; ആറ് മാസം കൊണ്ട് അഴിമതി ഭരണം പൊടിപൊടിക്കുന്നു !