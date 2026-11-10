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  4. Minors Driving: Act Strictly Against Parents, Not Children, Says Transport Minister C P John
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 10 November 2026 (16:30 IST)

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി, ബസുകളുടെ സമയക്രമം മാറ്റുന്നതും പരിഗണനയിൽ - ഗതാഗതമന്ത്രി

കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ വാഹനം വില്‍ക്കാന്‍ തയ്യാറാകണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

CP John
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (14:33 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത കുട്ടികള്‍ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് വാഹനത്തിന്റെ താക്കോല്‍ കൈമാറുന്ന രക്ഷിതാക്കളാണ് യഥാര്‍ത്ഥ ഉത്തരവാദികളെന്നും അത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളില്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോണ്‍. കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ വാഹനം വില്‍ക്കാന്‍ തയ്യാറാകണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 
വാഹനപരിശോധനയില്‍ യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും, ഉന്നതരുടെ മക്കള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കേസുകളില്‍ പോലും കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യവും മന്ത്രി ജോണ്‍ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു. 16, 17 വയസ്സുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉപദേശം നല്‍കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല. രക്ഷിതാക്കളുടെ വാഹനങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ലഭ്യമാകാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
 
സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ മത്സരയോട്ടത്തിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് കാലഹരണപ്പെട്ട സമയക്രമമാണെന്നും ഗതാഗതമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ പഴക്കമുള്ള സമയക്രമത്തിലാണ് ബസുകള്‍ ഇപ്പോഴും സര്‍വീസ് നടത്തുന്നത്. നിലവിലെ സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരോ കിലോമീറ്ററിനും രണ്ടര മിനിറ്റ് എന്ന സമയം, എറണാകുളം, കണ്ണൂര്‍ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കാരണം പാലിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ എത്താനുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദമാണ് പലപ്പോഴും മത്സരയോട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സര്‍ക്കാര്‍ സമയക്രമം പുനഃപരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
 
 ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂരില്‍ ആര്‍.ടി.ഒയുടെ യോഗത്തില്‍ തിരക്കേറിയ സമയവും തിരക്കില്ലാത്ത സമയവും പരിഗണിച്ച് ഫ്‌ലെക്‌സി ടൈം അനുവദിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവര്‍മാരെയും ഉടമകളെയും മാത്രം ശിക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരമാകില്ല. ബസുകള്‍ക്ക് മതിയായ സമയം അനുവദിച്ച ശേഷവും നിയമലംഘനം തുടരുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഗതാഗതമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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