ചൊവ്വ, 19 മെയ് 2026
ട്രംപിനെയും നെതന്യാഹുവിനെയും വധിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 558 കോടി നല്‍കുമെന്ന് ഇറാന്‍

ശ്രീനു എസ്| Last Modified ചൊവ്വ, 19 മെയ് 2026 (12:17 IST)
ട്രംപിനെയും നെതന്യാഹുവിനെയും വധിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 558 കോടി നല്‍കുമെന്ന് ഇറാന്‍. പാരിതോഷികം നല്‍കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബില്ല് ഇറാന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നു. ഇറാന്റെ നാഷണല്‍ സെക്യൂരിറ്റി ആന്‍ഡ് ഫോറിന്‍ പോളിസി കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ഇബ്രാഹിം അസീസിയാണ് ഈ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

ട്രംപിനെയും നെതന്യാഹുവിനെയും നരകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രതിഫലം നല്‍കുമെന്ന് ഇറാനിയന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് നേരത്തെ പ്രസ്ഥാവിച്ചിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 28ന് ടെഹ്‌റാനില്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനുള്ള പ്രതികാരമായാണ് ഈ നീക്കം.


