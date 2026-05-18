പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥനയെത്തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യക്കാര്‍ സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങുന്നത് നിര്‍ത്തിയോ? സര്‍വേ പറയുന്നത് ഇതാണ്

ശ്രീനു എസ്| Last Modified തിങ്കള്‍, 18 മെയ് 2026 (08:16 IST)
രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശനാണ്യ കരുതല്‍ ശേഖരത്തിന്റെ കുറവ് ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പൗരന്മാരോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചിരുന്നു. അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു പഠനമനുസരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥന ലഭിച്ചതിന് ശേഷം സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങുന്ന ഏകദേശം 61% ഇന്ത്യക്കാരും അടുത്ത ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വാര്‍ത്ത ഇന്ത്യയുടെ നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ പഴക്കമുള്ള സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങുന്ന ശീലം അവസാനിച്ചേക്കാമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

2026 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഏകദേശം 72 ബില്യണ്‍ ഡോളറിലെത്തിയ ഇറക്കുമതിയോടെ ഇന്ത്യ സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്താക്കളില്‍ ഒന്നായി. ആഗോള സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയുടെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര, വിദേശനാണ്യ കരുതല്‍ ശേഖരത്തെ ബാധിക്കുന്ന സ്വര്‍ണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ അളവ് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതില്‍ വിദഗ്ദ്ധര്‍ ആശങ്കാകുലരാണ്. ഉത്സവ സീസണുകളിലും വിവാഹങ്ങളിലും സ്വര്‍ണ്ണ ഉപഭോഗം സാധാരണയായി അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലായിരിക്കും. ഇത് ഇന്ത്യന്‍ കറന്‍സിയെയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും ബാധിക്കുന്നു.

സ്വര്‍ണ വാങ്ങലുകള്‍ തല്‍ക്കാലം നിര്‍ത്തിവയ്ക്കാമെന്ന് പ്രതികരിച്ചവരില്‍ വലിയൊരു വിഭാഗം സമ്മതിച്ചെങ്കിലും, സാമ്പത്തികമായും സാംസ്‌കാരികമായും സ്വര്‍ണ്ണം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പല ഇന്ത്യക്കാരും കരുതുന്നു. വിവാഹം പോലുള്ള അവസരങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങുന്നതെന്ന് ചിലര്‍ പരാമര്‍ശിച്ചു. അതേസമയം പണപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടായാലും ദീര്‍ഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാര്‍ഗം സ്വര്‍ണ്ണമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവര്‍ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.


