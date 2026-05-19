ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 19 മെയ് 2026 (10:56 IST)
തിരുവനന്തപുരം: വന്ദേമാതരം സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിര്ദ്ദേശം പൂര്ണമായും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച കേരളത്തില് പുതിയ വി.ഡി. സതീശന് സര്ക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് ശ്രദ്ധേയമായി. ദേശീയഗീതത്തിലെ ആറ് ഖണ്ഡികകളും ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങിനിടെ ആലപിച്ചു. ഈ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ സാംസ്കാരിക, ദേശീയ അജണ്ടയ്ക്ക് കോണ്ഗ്രസ് പാര്ട്ടി കൂടുതല് കൂടുതല് ഇടം നല്കുന്നതിന്റെ സൂചനയായി പലരും ഇതിനെ കാണുന്നു.
സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില് ദേശീയ ഗാനത്തിന് മുമ്പ് ദേശീയഗീതത്തിന്റെ ആറ് ഖണ്ഡികകളും ആലപിച്ചു. 2026 ജനുവരി 28 ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഗാനത്തിന്റെ 150-ാം വാര്ഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി പുറപ്പെടുവിച്ച നിര്ദ്ദേശത്തിന് അനുസൃതമായാണ് വന്ദേമാതരം പൂര്ണമായി ആലപിച്ചത്. സര്ക്കാര് പരിപാടികളിലും സ്കൂള് അസംബ്ലികളിലും ജന ഗണ മനയ്ക്ക് മുമ്പ് വന്ദേമാതരം പൂര്ണ്ണമായി ആലപിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നിര്ബന്ധമാക്കിയിരുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാളില് സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതേ പ്രോട്ടോക്കോള് പാലിച്ചില്ലെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാല് കേരളത്തിലെ പരിപാടി രാഷ്ട്രീയ ശ്രദ്ധ ആകര്ഷിച്ചു.
കേരളത്തില് ഈ നിര്ദ്ദേശം പൂര്ണ്ണമായും നടപ്പാക്കാനുള്ള കോണ്ഗ്രസ് തീരുമാനം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. പ്രത്യേകിച്ചും വന്ദേമാതരം പൂര്ണ്ണമായി ആലപിക്കുന്നത് നിര്ബന്ധമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പാര്ട്ടി നേരത്തെ എതിര്ത്തിരുന്നു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ദേശീയ സാംസ്കാരിക നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കെതിരായ കോണ്ഗ്രസ് പ്രതിരോധം കൂടുതല് കൂടുതല് മയപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന ധാരണകള്ക്ക് ഈ സംഭവം ആക്കം കൂട്ടി. തമിഴ്നാട്ടില് വിജയ്യുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ വേളയിലും വന്ദേമാതരം പൂര്ണമായും ആലപിച്ചിരുന്നു.