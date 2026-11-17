ശ്രീകണ്ഠൻ നായരെ വെല്ലുവിളിച്ച് അസിത; കമന്റ് ബോക്സ് പൂട്ടിവെച്ച് 'ട്വന്റിഫോർ'
Sreekandan Nair and Asitha
പ്രേക്ഷകർ കൈവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 'ട്വന്റിഫോർ' വാർത്താ ചാനൽ കൂടുതൽ വിവാദങ്ങളിലേക്ക്. ഈയിടെ ചാനൽ വിട്ട മാധ്യമപ്രവർത്ത അസിത സഹീർ ട്വന്റിഫോറിനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആർ.ശ്രീകണ്ഠൻ നായർക്കുമെതിരെ രംഗത്തെത്തി. ചാനൽ വിടുന്നവരെല്ലാം അക്കരെ പച്ച കണ്ട് പോകുന്നവർ ആണെന്ന് ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള അച്ഛന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി രണ്ടരലക്ഷം രൂപ വായ്പയായി വാങ്ങി പിന്നീട് ഒന്നും പറയാതെ സ്ഥാപനം വിട്ട ജീവനക്കാരൻ / ജീവനക്കാരി ഉണ്ടെന്നും ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇത് അസിതയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന തരത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ പ്രചരണം നടന്നു. കോൺഗ്രസിനെയും ബിജെപിയെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ട്വന്റിഫോറിന് വേണ്ടി അസിതയെ മോശം വാക്കുകൾ അടക്കം ഉപയോഗിച്ച് കോൺഗ്രസ് സൈബർ അണികൾ അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടിയുമായി അസിത രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
അസിതയുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്
വിയോജിപ്പുകൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും മാന്യമായി ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് 24ൽ നിന്നും രാജി വച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുകയോ സമൂഹ മാധ്യമ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമാകുകയോ ചെയ്യാതിരുന്നത്..എന്നാൽ മര്യാദയുടെ സകല സീമകളും ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തന്നെ നടത്തുകയും വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ നിർബന്ധിതയായിരിക്കുകയാണ്.
അധികാര വർഗ്ഗത്തിന് മുന്നിൽ മുട്ടിലിഴയണോ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു പോരാടണോ എന്നതൊക്കെ പൂർണമായും ഒരു ചാനൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെയും എഡിറ്റോറിയലിന്റെയും തീരുമാനം ആണ്..അതിനോട് യോജിക്കാനും വിയോജിക്കാനും, മൗനം തുടരാനും കലഹിച്ചിറങ്ങാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഓരോ തൊഴിലാളിക്കും ഉണ്ട്.. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഓരോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും പല കാലങ്ങളിൽ പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു വന്നവരാണ്.. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്ന നിമിഷം അവരെ ശത്രുക്കളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവർ തങ്ങളും പല ഇടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു വന്നവരാണ് എന്ന യാഥാർഥ്യം മറക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണ്..
അറുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിലും സ്വന്തം നിലയിൽ മാത്രം അധ്വാനിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരച്ഛന്റെ മകളാണ് ഞാൻ..എന്റെ പിതാവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായോ വ്യക്തിപരമായ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായോ രണ്ടര ലക്ഷം എന്നല്ല രണ്ട് രൂപ പോലും ആരിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല .. 24 എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത എട്ട് മാസം ഒരു അസുഖത്തിനും എന്റെ പിതാവ് എവിടെയും ചികിത്സ തേടിയിട്ടുമില്ല..പിതാവിന്റെ ചികിത്സക്കായി ഞാൻ പണം വാങ്ങിയെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു..
മറ്റ് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ , അത് ഞാൻ എന്ന് ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പരാമർശം നടത്തി ആക്രമിച്ചു കീഴ്പ്പെടുത്താം എന്നാണെങ്കിൽ നിശബ്ദമായി ഇരിക്കുകയും ഇല്ല.. 24 നിർദ്ദേശിച്ച രണ്ട് മാസത്തെ നോട്ടീസ് പിരീഡ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആകാത്തതിനാൽ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട നഷ്ട പരിഹാരം 93,204 രൂപ അവർ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ട 'ജനപ്രിയ' എന്ന പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈ മാറിയതിന് ശേഷമാണ് 24 വിട്ടത് ..പണം നൽകിയതിന്റെ രേഖകൾ കൂടി ഈ പോസ്റ്റിനൊപ്പം ചേർക്കുന്നു..നഷ്ട പരിഹാര തുക നൽകി സ്ഥാപനം വിട്ട എനിക്കെതിരെ അങ്ങേയറ്റം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവന നടത്തിയ ചാനൽ മേധാവി ആ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തത വരുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്..
ആ പ്രസ്താവനയുടെ ചുവട് പിടിച്ചു രണ്ടര ലക്ഷം വാങ്ങി പറ്റിച്ചു എന്ന നിലയിൽ എനിക്കെതിരെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന് എതിരെയും വ്യാജവും അപമാനകരവുമായ പ്രചരണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.. സോഷ്യൽ മീഡിയ ടീമിനെ വച്ച് പ്രചാരണം നടത്തേണ്ട ആവശ്യം എനിക്ക് ഇല്ല.. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ബോധപൂർവം പ്രചരണം നടത്തുന്നു , 'പലതും പുറത്തു വിടും' എന്നത് പോലെയുള്ള പ്രസ്താവനകൾ തെളിയിക്കാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ..മാധ്യമങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗം ആണെന്നും മാധ്യമങ്ങളും, മാധ്യമ പ്രവത്തകരും ജനങ്ങളാൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന തിരിച്ചറിവ് ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത്.. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ആരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താനോ ഇന്നുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല..
ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും ഇക്കാലയളവിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടെ ഉള്ളവയാണ്..പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കും പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയാണ്.. അത് ഇനിയും തുടരും ..ശരി എന്ന് ബോധ്യം ഉള്ളവ ഇനിയും ഉച്ചത്തിൽ തന്നെ പറയും.. ഭയപ്പെടുത്തലുകൾ കൊണ്ടും വ്യാജ ആക്ഷേപങ്ങൾ കൊണ്ടും അതിനെ ആർക്കും കീഴ്പ്പെടുത്താനും കഴിയില്ല.
ഇതിനിടെ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ ആരോപണങ്ങൾ അടങ്ങിയ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ട്വന്റിഫോർ ചാനൽ കമന്റ് ബോക്സ് പൂട്ടി. കമന്റുകൾ പേടിച്ചാണ് ചാനൽ ഇത് ചെയ്തത്. Also Read: അന്ന് ലിവിങ് ടുഗെതർ നിർദേശം സ്വീകരിക്കാമായിരുന്നു, വിവാഹമോചനത്തെ പറ്റിയുള്ള അഭ്യൂഹത്തിൽ മൗനം വെടിഞ്ഞ് രമ്യ കൃഷ്ണൻ