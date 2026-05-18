ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 18 മെയ് 2026 (11:17 IST)
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ സിനിമാ വകുപ്പ് രാജ്മോഹന് നല്കിയ വിജയ് സര്ക്കാരിന്റെ നീക്കത്തെ വിമര്ശിച്ച് നടന് വിശാല്. ഫിലിം ടെക്നോളജി, സിനിമാട്ടോഗ്രാഫ് ആക്ട് തുടങ്ങിയ നിര്ണായക വകുപ്പുകളാണ് രാജ്മോഹന് നല്കിയത്. എക്സില് പങ്കിട്ട ഒരു കുറിപ്പില് തമിഴ് സിനിമാ ലോകവുമായി പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ബന്ധമുള്ള വിജയ് ഈ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമാണെന്ന് വിശാല് വ്യക്തമാക്കി. രാജ്മോഹനെ വ്യക്തിപരമായി അപമാനിക്കാന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സിനിമാ മേഖലയിലെ ദീര്ഘകാലമായി പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രശ്നങ്ങള് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാന് ഈ മേഖലയില് നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരാള് ആവശ്യമാണെന്നും വിശാല് പറഞ്ഞു.
തമിഴ് സിനിമാ വ്യവസായം നിലവില് ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ടെന്നും അടിയന്തര പരിഷ്കാരങ്ങളും സഹായവും ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വ്യവസായത്തില് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പരിചയമുള്ള വിജയ് ആണ് ഈ വകുപ്പുകളിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. നിലവിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില് സിനിമാ നിര്മ്മാതാക്കളും നിര്മ്മാണ സ്ഥാപനങ്ങളും തങ്ങളുടെ സാധ്യതകള് ഉയര്ത്താന് ടിവികെ സര്ക്കാരില് നിന്ന് ഒരു വലിയ നീക്കം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശാല് പറഞ്ഞു.
എഗ്മോര് നിയോജകമണ്ഡലത്തില് നിന്നുള്ള എംഎല്എയാണ് രാജ്മോഹന്. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള്ക്കൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസം, തമിഴ് വികസനം, ഇന്ഫര്മേഷന് ആന്ഡ് പബ്ലിസിറ്റി, പുരാവസ്തു വകുപ്പ്, തമിഴ് സംസ്കാരം എന്നീ വകുപ്പുകളും രാജ്മോഹന് ലഭിച്ചു. അതേസമയം വിശാലിന്റെ പരാമര്ശങ്ങള്ക്ക് നടന് അരുണ് വിജയ് പരോക്ഷമായി മറുപടി നല്കി. സര്ക്കാര് തീരുമാനങ്ങളില് ഇടപെടരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിനിമാ മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് വിജയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.