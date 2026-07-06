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E20 പെട്രോളിനെതിരെ പ്രതികരണം; മൈലേജ് കുറയുന്നുവെന്ന് 66% പേര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി സര്വേ
ലോക്കല് സര്ക്കിള്സ് നടത്തിയ സര്വേയില് 53% പെട്രോള് വാഹന ഉടമകളും റോഡ് ഗതാഗത, പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയങ്ങള് E20 പെട്രോള് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയെ വിമര്ശിച്ചു. 42% പേര് ഇതിനെ 'വിനാശകരം' എന്ന് വിളിച്ചു. പ്രതികരിച്ചവരില് 13% പേര് മാത്രമാണ് സര്ക്കാരിന്റെ നടപടിക്ക് അനുകൂലമായ മറുപടി നല്കിയത്.
ഇന്ധനക്ഷമതയെയും വാഹന പ്രകടനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വ്യാപകമായ ആശങ്കകളും സര്വേ വെളിപ്പെടുത്തി. E20 പെട്രോളിലേക്ക് മാറിയതിനുശേഷം തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ മൈലേജ് 10%-ത്തിലധികം കുറഞ്ഞുവെന്ന് ഏകദേശം 66% പേര് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഉയര്ന്ന വിലയ്ക്ക് വന്നാലും E0 അല്ലെങ്കില് E10 ഇന്ധനം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷന് തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് 31% പേര് പറഞ്ഞു.
ഇന്ധനക്ഷമതയില് E20 യുടെ സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹര്ദീപ് സിംഗ് പുരി വാദിച്ചു. ഓണ്ലൈനില് പ്രചരിക്കുന്ന വിമര്ശനങ്ങളില് ഭൂരിഭാഗവും സാങ്കല്പ്പിക വിവരണം ആണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മിശ്രിത ഇന്ധനത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം വാഹന ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷയെ ബാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.