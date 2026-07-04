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E20 പെട്രോള് നിങ്ങളുടെ കാറിന് ദോഷം ചെയ്യുമോ? സര്ക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം ഇതാണ്
രാജ്യത്തെ E20 എത്തനോള് മിശ്രിത പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിക്കുന്ന തെറ്റായ വിവരങ്ങള് തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് വിശദീകരണവുമായെത്തി. ജല ഉപഭോഗം, എഞ്ചിന് കേടുപാടുകള്, ഇന്ഷുറന്സ് സാധുത, പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശവാദങ്ങളാണ് സര്ക്കാര് തള്ളിക്കളഞ്ഞത്.
ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങള്, അന്താരാഷ്ട്ര അനുഭവം, നിയന്ത്രണ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള് എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം. ഒരു ലിറ്റര് എത്തനോള് ഉത്പാദിപ്പിക്കാന് 10,000 ലിറ്റര് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുമെന്ന അവകാശവാദം തള്ളിക്കളഞ്ഞ മന്ത്രാലയം, ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ആവശ്യകതകള് നിറവേറ്റിയ ശേഷം നീക്കം ചെയ്യുന്ന മിച്ച അരി മാത്രമേ എത്തനോള് ഉല്പാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു.
എത്തനോള് ഡിസ്റ്റിലറികള് ഒരു ലിറ്റര് എത്തനോളില് ഏകദേശം 3-5 ലിറ്റര് സംസ്കരിച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും വെള്ളം പുനരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിന് സീറോ ലിക്വിഡ് ഡിസ്ചാര്ജ് സംവിധാനങ്ങള് കൂടുതലായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഈ പരിപാടി പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യുന്ന എത്തനോളിന്റെ 40 ശതമാനത്തിലധികവും ഇപ്പോള് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോളത്തിന് നെല്ലിനേക്കാള് വളരെ കുറഞ്ഞ ജലസേചനം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നും ഉയര്ന്ന മിനിമം താങ്ങുവിലയിലൂടെ ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
E20 പരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഇന്ധനമാണെന്ന അവകാശവാദം തള്ളിക്കളഞ്ഞ മന്ത്രാലയം, അമേരിക്ക, ബ്രസീല്, കാനഡ, തായ്ലന്ഡ്, ജപ്പാന്, യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങള് എന്നിവയുള്പ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളില് പതിറ്റാണ്ടുകളായി എത്തനോള്-മിശ്രിത ഇന്ധനങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.
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