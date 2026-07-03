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  4. Prime Minister Modi refers to Japan's Takaichi as little sister
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 3 July 2026 (10:14 IST)

ജപ്പാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി തകായിച്ചിയെ 'കുഞ്ഞ് സഹോദരി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

Sardar Patel,Kashmir,Nehru, India politics,സർദാർ പട്ടേൽ,കശ്മീർ, നെഹ്റു, ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രീയം
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (10:14 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (10:16 IST)
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പതിനാറാമത് ഇന്ത്യ-ജപ്പാന്‍ വാര്‍ഷിക ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രധാനമന്ത്രി സനേ തകായിച്ചിയെ 'കുഞ്ഞ് സഹോദരി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വികാരങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണിതെന്ന് പലരും കരുതി. എന്നാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥ കാരണം ഹൈദരാബാദ് ഹൗസില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും പ്രധാനമന്ത്രി തകായിച്ചിയും തമ്മില്‍ നടന്ന നിയന്ത്രിത സംഭാഷണമായിരുന്നു.
 
സംഭാഷണങ്ങള്‍ കണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അന്തരിച്ച ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷിന്‍സോ ആബെ തന്റെ മൂത്ത സഹോദരനെപ്പോലെയാണെന്നും അവര്‍ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് കണ്ടതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി തകായിച്ചി ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോട് ആബെ സാന് വളരെയധികം വാത്സല്യവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ ഇപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ മൂത്ത സഹോദരനെപ്പോലെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തകായിച്ചി പറഞ്ഞു.
 
2022 ജൂലൈ 8 ന് പ്രധാനമന്ത്രി സനേ തകായിച്ചിയുടെ മണ്ഡലമായ നാരയില്‍ ഒരു തീവ്രവാദിയാല്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ആബെയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് അടുത്ത വ്യക്തിബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ജാപ്പനീസ് ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ആബെ സാന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇന്ത്യ-ജപ്പാന്‍ ബന്ധം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നു. ഷിന്‍സോ ആബെയ്ക്ക് നല്‍കിയ സംസ്ഥാന ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി 2022 സെപ്റ്റംബര്‍ 27 ന് ടോക്കിയോയിലേക്ക് പോയിരുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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