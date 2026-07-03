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  4. Government jobs for the relatives of those who died in the Karur tragedy
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 3 July 2026 (18:51 IST)

വാക്ക് പാലിച്ച് വിജയ്: കരൂര്‍ ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി

Tamilnadu, Tasmac, Joseph Vijay, Tamilnadu CM
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (18:51 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (19:32 IST)
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ചെന്നൈ: മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് തന്റെ വാക്ക് പാലിച്ചു. കരൂര്‍ ദുരന്തത്തില്‍പ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി നല്‍കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിച്ചു. 'തമിഴക വെട്രി കഴക'ത്തിന്റെ (TVK) തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ച 41 പേരുടെയും കുടുംബങ്ങളിലെ ഓരോരുത്തര്‍ക്ക് വീതം ജോലി നല്‍കാന്‍ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടായിരിക്കും അവര്‍ക്ക് നിയമന ഉത്തരവ് കൈമാറുക.
 
ജൂലൈ 10, 11 തീയതികളില്‍ വിജയ് കരൂര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചേക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ സന്ദര്‍ശനമാണിത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പ് മഹാബലിപുരത്തെ ഒരു റിസോര്‍ട്ടില്‍ വെച്ച് മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കളെ അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നു. താന്‍ അവര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹം അവര്‍ക്ക് ഉറപ്പുനല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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