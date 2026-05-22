കേരളത്തില് കോടതി നടപടിക്രമങ്ങള് ഇംഗ്ലീഷില് നടത്താന് കഴിയുമോ; സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് സുപ്രീം കോടതി
ന്യൂഡല്ഹി: കേരളത്തിലെ കോടതി നടപടികള് ഫലപ്രദമായി ഇംഗ്ലീഷില് നടത്താന് കഴിയുമോ എന്ന കാര്യത്തില് സുപ്രീം കോടതി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിലെ ആളുകള്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാകുമെങ്കിലും കോടതിയില് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാന് പൊതുവെ അവര്ക്ക് സുഖകരമല്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പഞ്ചാബില് നിന്നുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ വിവാഹമോചന കേസ് കേരളത്തില് നിന്ന് പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജി പരിഗണിച്ചപ്പോഴാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായത്.
ഭാഷാ പ്രശ്നങ്ങള് കേസിന്റെ വാദം കേള്ക്കലിനെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥും സന്ദീപ് മേത്തയും ഉള്പ്പെട്ട ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് ദമ്പതികളുടെ കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്ക്കങ്ങളും ഇതില് ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നു. കേരളത്തിലെ എല്ലാവര്ക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെന്ന് ഭര്ത്താവിന്റെ അഭിഭാഷകന് അല്ജോ കെ. ജോസഫ് വാദിച്ചു. പക്ഷേ കോടതി അത് അംഗീകരിച്ചില്ല.
പഞ്ചാബി സ്ത്രീ 2017 ല് ഒരു മലയാളി പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. വിവാഹശേഷം ദമ്പതികള് യുകെയില് സ്ഥിരതാമസമാക്കി. അവിടെ അവരുടെ ബന്ധത്തില് പ്രശ്നങ്ങള് ഉടലെടുത്തു. 2023 വരെ അവര് ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള് ഗുരുതരമായപ്പോള് ഭര്ത്താവ് കുട്ടിയുമായി കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും പിന്നീട് അവിടെ വിവാഹമോചനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു .
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.