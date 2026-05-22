  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Delhi experiences hottest night in 14 years
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 22 May 2026 (11:46 IST)

ഡല്‍ഹിയില്‍ 14 വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ രാത്രി; കഠിനമായ ഉഷ്ണതരംഗം തുടരും

Heat Stroke, Kerala Weather, Heat Alert
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Fri, 22 May 2026 (11:46 IST) Updated: Fri, 22 May 2026 (11:48 IST)
google-news
ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ ഡല്‍ഹി ഉള്‍പ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗം വീശിയടിക്കുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ (ഐഎംഡി) കണക്കനുസരിച്ച് സഫ്ദര്‍ജംഗ് ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററിയില്‍ (ബേസ് വെതര്‍ സ്റ്റേഷന്‍) വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി താപനില 31.9 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് ആയി. 14 വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ മെയ് രാത്രിയാണിത്.
 
മെയ് മാസത്തില്‍ സാധാരണയേക്കാള്‍ അഞ്ച് ഡിഗ്രി കൂടുതലായിരുന്നു താപനില. ഈ മാസത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ അവസാനമായി ഇത്രയും ഉയര്‍ന്ന രാത്രി താപനില കണ്ടത് 2012 മെയ് 26 നാണ്. അന്ന് ഐഎംഡി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില 32.5°C ആയിരുന്നു.
 
അതേസമയം വ്യാഴാഴ്ച സഫ്ദര്‍ജംഗ് ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററിയില്‍ പരമാവധി താപനില (പകല്‍ താപനില) 43.6°C ആയിരുന്നു. ഇത് സാധാരണയേക്കാള്‍ 3.4°C കൂടുതലായിരുന്നു. റിഡ്ജ് പോലുള്ള മറ്റ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ താപനില 45.3°C ആയി ഉയര്‍ന്നു. തുടര്‍ന്ന് അയനഗര്‍ (44.5°C), പാലം (44.3°C), ലോഡി റോഡ് (44.3°C) എന്നിവിടങ്ങളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ നാലാം ദിവസവും ഉഷ്ണതരംഗം തുടരുന്നു.
 
മെയ് 27 വരെ ഇത്തരം കാലാവസ്ഥ തുടരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതിനാല്‍ ഓറഞ്ച് അലേര്‍ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഐഎംഡി അറിയിച്ചു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചുനോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രി

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രിരാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

ലീഗിനു വഴങ്ങി സതീശൻ; സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈമാറി, കോൺഗ്രസിൽ അമർഷം

ലീഗിനു വഴങ്ങി സതീശൻ; സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈമാറി, കോൺഗ്രസിൽ അമർഷംകോൺഗ്രസ് ദീർഘകാലമായി കൈവശം വയ്ക്കുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്

പറ്റിക്കാൻ മാത്രമെ കോൺഗ്രസിനറിയു, കേരളത്തിൽ സർക്കാരെവിടെ കോൺഗ്രസെ, പരിഹസിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി

പറ്റിക്കാൻ മാത്രമെ കോൺഗ്രസിനറിയു, കേരളത്തിൽ സർക്കാരെവിടെ കോൺഗ്രസെ, പരിഹസിച്ച് നരേന്ദ്രമോദിബെംഗളുരുവില്‍ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മോദിയുടെ വാക്കുകള്‍ വിപണിയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചോ?, സെന്‍സെക്‌സില്‍ 1,100 പോയന്റ് നഷ്ടം

മോദിയുടെ വാക്കുകള്‍ വിപണിയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചോ?, സെന്‍സെക്‌സില്‍ 1,100 പോയന്റ് നഷ്ടംബിഎസ്ഇയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ വിപണിമൂല്യത്തില്‍ 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടമായത്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്ധന, സ്വര്‍ണ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തതും ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി.

അമേരിക്കൻ ടെക് മേഖലയിൽ കൂട്ട പിരിച്ചുവിടൽ: H-1B വിസയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ടെക്കികൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ

അമേരിക്കൻ ടെക് മേഖലയിൽ കൂട്ട പിരിച്ചുവിടൽ: H-1B വിസയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ടെക്കികൾ പ്രതിസന്ധിയിൽഅമേരിക്കയില്‍ വമ്പന്‍ ശമ്പളവും വാങ്ങി അവിടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഏറെയാണ്. എന്നാല്‍ എ ഐ വിപ്ലവത്തോടെ യുഎസ് ടെക് കമ്പനികളെല്ലാം ഇന്ന് കൂട്ടപിരിച്ചുവിടലിലാണ്. ഇതില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രഹരമേല്‍ക്കുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ പ്രൊഫഷണലുകള്‍ക്ക്.

റിപ്പോർട്ടിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം മതി, നേതാക്കളെ പഴിചാരണ്ട, കീഴ്ഘടകങ്ങൾക്ക് സിപിഎം നിർദേശം

റിപ്പോർട്ടിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം മതി, നേതാക്കളെ പഴിചാരണ്ട, കീഴ്ഘടകങ്ങൾക്ക് സിപിഎം നിർദേശംഏരിയ കമ്മിറ്റികള്‍ തയ്യാറാക്കേണ്ട റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം സംസ്ഥാനനേതൃത്വം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചയാകണം കീഴ്ഘടകങ്ങളില്‍ നടക്കേണ്ടതെന്നതാണ് നിര്‍ദേശം.

കോക്രോച്ച് പാർട്ടി തെളിയിക്കുന്നത് യുവാക്കളുടെ നിരാശ, പ്രതിപക്ഷത്തിന് മുന്നിൽ വലിയ അവസരമെന്ന് ശശി തരൂർ

കോക്രോച്ച് പാർട്ടി തെളിയിക്കുന്നത് യുവാക്കളുടെ നിരാശ, പ്രതിപക്ഷത്തിന് മുന്നിൽ വലിയ അവസരമെന്ന് ശശി തരൂർസിജെപിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള വളര്‍ച്ച പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ജനകീയ അടിത്തറ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് തുറന്നുനല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്നും, ഈ അവസരം പ്രതിപക്ഷം കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി : നേരിടാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർക്ക് നിർദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി : നേരിടാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർക്ക് നിർദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രധാനമന്ത്രിഅന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വവും ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വിലക്കയറ്റവും ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കാനിടയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിവിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ക്കും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും നിര്‍ണായക നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് യുദ്ധം: ബദല്‍ ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സുകള്‍ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നിര്‍ദേശം

മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് യുദ്ധം: ബദല്‍ ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സുകള്‍ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നിര്‍ദേശംവ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ മന്ത്രിസഭയുമായി നടത്തിയ നാല് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട യോഗത്തിലാണ് ഇത് നിര്‍ദേശിച്ചത്.