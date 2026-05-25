അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- നിതിൻ രാജിന്റെ മരണം: അന്വേഷണം ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്
- ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി 19കാരനെ ഹണിട്രാപ്പിൽ പ്പെടുത്തി പണം തട്ടി, യുവതിയും ആൺസുഹൃത്തും അറസ്റ്റിൽ
- പന്തളം കൊട്ടാരത്തില് നിന്ന് കാണാതായ കണിപ്പൊന്നിനെ കണ്ടെത്തി; മുളക്കുഴ സ്വദേശി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു
- കവടിയാര് കൊട്ടാരത്തിലെ മോഷണം; അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തേക്കും
- മഹാരാഷ്ട്രയില് പോക്സോ കുറ്റകൃത്യങ്ങള് വര്ദ്ധിക്കുന്നു; മുംബൈയില് മാത്രം 3,000ത്തോളം കേസുകള്
ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ കേസ് ഉടൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, പോലീസിനോട് വിജയ്
ടിവികെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴില് ക്രമസമാധാനം തകര്ന്നെന്ന പ്രതിപക്ഷ വിമര്ശനങ്ങള് ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് തീരുമാനം.
ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുന്നവര്ക്കെതിരെ ഉടന് കേസെടുക്കാനും അന്വേഷണം വേഗത്തില് നടപ്പിലാക്കി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും പോലീസിന് നിര്ദേശം നല്കി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്. കോയമ്പത്തൂരില് 10 വയസ്സുകാരി ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിര്ദേശം.
ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് ഉള്പ്പെട്ടവര്ക്കെതിരെ കര്ശനമായ നടപടികള് വേണമെന്നും മറ്റുള്ളവര്ക്ക് പാഠമാകുന്ന തരത്തില് കഠിനമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിര്ദേശിച്ചു. ടിവികെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴില് ക്രമസമാധാനം തകര്ന്നെന്ന പ്രതിപക്ഷ വിമര്ശനങ്ങള് ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് തീരുമാനം. സ്ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും എതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കാനും മുന്കരുതല് നടപടികളും ബോധവത്കരണവും ഉറപ്പാക്കാനും അറ്റോര്ണി ജനറലിനും മുഖ്യമന്ത്രി നിര്ദേശം നല്കി.
കൊയമ്പത്തൂരിലെ സംഭവത്തില് 2 പോലീസുകാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളം സംഭവത്തിന്റെ പേരില് വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയര്ന്നിരുന്നു.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.