  4. Heat wave to continue in states including Delhi
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 25 May 2026 (09:01 IST)

ഡല്‍ഹി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഉഷ്ണതരംഗം തുടരും; കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മഴ, ഇടിമിന്നല്‍ മുന്നറിയിപ്പ്

Publish: Mon, 25 May 2026 (09:01 IST) Updated: Mon, 25 May 2026 (09:05 IST)
ഇന്ത്യയുടെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും നിലവില്‍ കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും താപനില 45 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഡല്‍ഹി, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാന്‍, ബീഹാര്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഉഷ്ണതരംഗം നാശം വിതയ്ക്കുന്നു.
 
അതേസമയം കേരളം, തമിഴ്നാട്, ലക്ഷദ്വീപ്, വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മണ്‍സൂണിന് മുമ്പുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാരണം അടുത്ത നാലോ അഞ്ചോ ദിവസത്തേക്ക് കനത്ത മഴ, മിന്നല്‍, മണിക്കൂറില്‍ 70 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ ശക്തമായ കാറ്റ് എന്നിവ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി) മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ ആലിപ്പഴ വര്‍ഷവും പൊടിക്കാറ്റും ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.
 
അടുത്ത 4-5 ദിവസങ്ങളില്‍ കേരളം, ലക്ഷദ്വീപ്, തമിഴ്‌നാട്, വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഇന്ത്യ, തൊട്ടടുത്തുള്ള കിഴക്കന്‍ ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ കനത്തതോ വളരെ ശക്തമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
