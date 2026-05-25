അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Kerala Weather: വേനൽമഴ തുടരും, കാലവർഷം നീളും; യെല്ലോ അലർട്ട് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ
- Kerala Rain : ബുധനാഴ്ച വരെ ശക്തമായ മഴ, ഇന്ന് 6 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
- ഡല്ഹിയില് 14 വര്ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ രാത്രി; കഠിനമായ ഉഷ്ണതരംഗം തുടരും
- ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് 3,000ത്തിലധികം ഉക്രേനിയന് ഡ്രോണുകള് തകര്ത്തതായി റഷ്യ; മോസ്കോയ്ക്ക് സമീപം ഇന്ത്യക്കാരന് കൊല്ലപ്പെട്ടു
- അടുത്ത 10 മണിക്കൂറിനുള്ളില് 17 സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം
ഡല്ഹി ഉള്പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഉഷ്ണതരംഗം തുടരും; കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മഴ, ഇടിമിന്നല് മുന്നറിയിപ്പ്
ഇന്ത്യയുടെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും നിലവില് കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും താപനില 45 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഡല്ഹി, ഉത്തര്പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാന്, ബീഹാര് എന്നിവയുള്പ്പെടെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഉഷ്ണതരംഗം നാശം വിതയ്ക്കുന്നു.
അതേസമയം കേരളം, തമിഴ്നാട്, ലക്ഷദ്വീപ്, വടക്കുകിഴക്കന് ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളില് മണ്സൂണിന് മുമ്പുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കാരണം അടുത്ത നാലോ അഞ്ചോ ദിവസത്തേക്ക് കനത്ത മഴ, മിന്നല്, മണിക്കൂറില് 70 കിലോമീറ്റര് വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റ് എന്നിവ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി) മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളില് ആലിപ്പഴ വര്ഷവും പൊടിക്കാറ്റും ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
അടുത്ത 4-5 ദിവസങ്ങളില് കേരളം, ലക്ഷദ്വീപ്, തമിഴ്നാട്, വടക്കുകിഴക്കന് ഇന്ത്യ, തൊട്ടടുത്തുള്ള കിഴക്കന് ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് കനത്തതോ വളരെ ശക്തമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.