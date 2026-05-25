Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 25 May 2026 (14:51 IST)

ഇത്ര വൈകാരികമാകണോ?, കോക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര വാദം കേൾക്കാനില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചയായ ഡിജിറ്റല്‍ കൂട്ടായ്മയായ കോക്‌റോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹര്‍ജി അടിയന്തിരമായി പരിഗണിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീംകോടതി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചത്. ഹര്‍ജിക്കാരനായി ഹാജരായ അഭിഭാഷകന്‍ എന്‍ കെ ഗോസ്വാമിയോട് ഇത്ര വൈകാരികമായി എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി.
 
കോടതി നടപടികളിലെ വാക്കാലുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ വളച്ചൊടിച്ച് വാണിജ്യപരമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും പ്രചാരണത്തിനുമായി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് സിജെപിക്കെതിരെ ഹാജരായ അഭിഭാഷകന്‍ വാദിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇത്ര വൈകാരികമായി അതിനെ കാണേണ്ടെന്നും അടിയന്തിരമായി ഗൗരവകരമായി പരിശോധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കാമെന്നുമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞത്. കോടതിമുറിയിലെ സംഭാഷണങ്ങള്‍ വാണിജ്യവല്‍ക്കരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് മറ്റൊരു അഭിഭാഷകനും കോടതിയില്‍ വാദിച്ചെങ്കിലും അടിയന്തര ഇടപെടലിന് പരമോന്നത കോടതി തയ്യാറായില്ല. അതേസമയം, സിജെപി സ്ഥാപകന്റെ വീടിന് മുന്നില്‍ ആളുകള്‍ തടിച്ചുകൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ പോലീസ് കാവല്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.
ജിതിൻരാജ് കെ വി
ജിതിൻരാജ് കെ വി

നോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

കോൺഗ്രസ് ദീർഘകാലമായി കൈവശം വയ്ക്കുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്

ബെംഗളുരുവില്‍ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ബിഎസ്ഇയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ വിപണിമൂല്യത്തില്‍ 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടമായത്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്ധന, സ്വര്‍ണ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തതും ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി.

സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിച്ചു. പരിയാത്തുകാവ് ഒഴിപ്പിക്കല്‍ പ്രശ്‌നം ഭരണപരമായ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.

രത്തൻ യു ഖേൽക്കറിനെ തന്റെ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ഖേൽക്കറുടെ നിയമനം സ്വാഭാവിക നിയമനം മാത്രമാണെന്നും അനാവശ്യ വിവാദമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

കടുത്ത ചൂട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ഗെയിമിംഗ്, ചാര്‍ജിംഗ്, വീഡിയോ കോളുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നാവിഗേഷന്‍ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ കടുത്ത വേനല്‍ക്കാല താപനിലയും ചേരുമ്പോള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കുഴപ്പത്തിലാകും.

ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില്‍ 64.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ മുതല്‍ 115.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ പ്രതിരോധ സഹകരണ ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഇത് പ്രധാന ചർച്ചയായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തുർക്കിയുടെ ബെയ്റാക്തർ കിസിലെൽമ ഡ്രോണുകൾ പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ നീക്കം.