ഇത്ര വൈകാരികമാകണോ?, കോക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര വാദം കേൾക്കാനില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ചര്ച്ചയായ ഡിജിറ്റല് കൂട്ടായ്മയായ കോക്റോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹര്ജി അടിയന്തിരമായി പരിഗണിക്കാന് വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീംകോടതി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹര്ജി പരിഗണിച്ചത്. ഹര്ജിക്കാരനായി ഹാജരായ അഭിഭാഷകന് എന് കെ ഗോസ്വാമിയോട് ഇത്ര വൈകാരികമായി എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി.
കോടതി നടപടികളിലെ വാക്കാലുള്ള പരാമര്ശങ്ങള് വളച്ചൊടിച്ച് വാണിജ്യപരമായ ആവശ്യങ്ങള്ക്കും പ്രചാരണത്തിനുമായി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് സിജെപിക്കെതിരെ ഹാജരായ അഭിഭാഷകന് വാദിച്ചു. എന്നാല് ഇത്ര വൈകാരികമായി അതിനെ കാണേണ്ടെന്നും അടിയന്തിരമായി ഗൗരവകരമായി പരിശോധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഹര്ജി പരിഗണിക്കാമെന്നുമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞത്. കോടതിമുറിയിലെ സംഭാഷണങ്ങള് വാണിജ്യവല്ക്കരിക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് മറ്റൊരു അഭിഭാഷകനും കോടതിയില് വാദിച്ചെങ്കിലും അടിയന്തര ഇടപെടലിന് പരമോന്നത കോടതി തയ്യാറായില്ല. അതേസമയം, സിജെപി സ്ഥാപകന്റെ വീടിന് മുന്നില് ആളുകള് തടിച്ചുകൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കാന് പോലീസ് കാവല് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.