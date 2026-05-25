  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Marco Rubio on racial slur against Indians
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 25 May 2026 (08:51 IST)

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മണ്ടന്മാരുണ്ട്: ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കെതിരായ വംശീയ അധിക്ഷേപത്തില്‍ മാര്‍ക്കോ റൂബിയോ

Marco Rubio
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Mon, 25 May 2026 (08:51 IST) Updated: Mon, 25 May 2026 (08:57 IST)
google-news
എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വിഡ്ഢികളായ ആളുകളുണ്ടെന്ന് മാര്‍ക്കോ റൂബിയോ. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്‍ക്കോ റൂബിയോയുടെ പരാമര്‍ശം. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരം വംശീയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ വളരെ ഗൗരവമായി കാണുന്നുവെന്ന് റൂബിയോ പറഞ്ഞു.
 
നാല് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു റൂബിയോ. യുഎസില്‍ നിയമപരമായി താമസിക്കുന്ന കുടിയേറ്റക്കാര്‍ ആദ്യം പുറത്തുപോയി വിദേശത്ത് നിന്ന് സ്ഥിര താമസത്തിന് അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്ന പുതിയ യുഎസ് നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും റൂബിയോ ഉത്തരം നല്‍കി. കുടിയേറ്റ സംവിധാനം ആധുനികവല്‍ക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
 
'യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു കുടിയേറ്റ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യ കാരണമല്ല. മറിച്ച് പൊതുവെ പറഞ്ഞാല്‍, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി 20 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള്‍ നിയമവിരുദ്ധമായി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സില്‍ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വെല്ലുവിളിയെ ഞങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുടിയേറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാഗതാര്‍ഹമായ രാജ്യമാണ് യുഎസ് എന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചുനോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രി

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രിരാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

ലീഗിനു വഴങ്ങി സതീശൻ; സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈമാറി, കോൺഗ്രസിൽ അമർഷം

ലീഗിനു വഴങ്ങി സതീശൻ; സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈമാറി, കോൺഗ്രസിൽ അമർഷംകോൺഗ്രസ് ദീർഘകാലമായി കൈവശം വയ്ക്കുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്

പറ്റിക്കാൻ മാത്രമെ കോൺഗ്രസിനറിയു, കേരളത്തിൽ സർക്കാരെവിടെ കോൺഗ്രസെ, പരിഹസിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി

പറ്റിക്കാൻ മാത്രമെ കോൺഗ്രസിനറിയു, കേരളത്തിൽ സർക്കാരെവിടെ കോൺഗ്രസെ, പരിഹസിച്ച് നരേന്ദ്രമോദിബെംഗളുരുവില്‍ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മോദിയുടെ വാക്കുകള്‍ വിപണിയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചോ?, സെന്‍സെക്‌സില്‍ 1,100 പോയന്റ് നഷ്ടം

മോദിയുടെ വാക്കുകള്‍ വിപണിയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചോ?, സെന്‍സെക്‌സില്‍ 1,100 പോയന്റ് നഷ്ടംബിഎസ്ഇയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ വിപണിമൂല്യത്തില്‍ 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടമായത്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്ധന, സ്വര്‍ണ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തതും ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി.

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മണ്ടന്മാരുണ്ട്: ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കെതിരായ വംശീയ അധിക്ഷേപത്തില്‍ മാര്‍ക്കോ റൂബിയോ

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മണ്ടന്മാരുണ്ട്: ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കെതിരായ വംശീയ അധിക്ഷേപത്തില്‍ മാര്‍ക്കോ റൂബിയോയുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്‍ക്കോ റൂബിയോയുടെ പരാമര്‍ശം. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരം വംശീയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ വളരെ ഗൗരവമായി കാണുന്നുവെന്ന് റൂബിയോ പറഞ്ഞു.

തലവേദനയാകും; വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനിൽ തൊടാനില്ലെന്ന് സർക്കാർ, യു ടേൺ

തലവേദനയാകും; വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനിൽ തൊടാനില്ലെന്ന് സർക്കാർ, യു ടേൺഅപകടകരമല്ലാത്ത വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനുകൾ അനുവദിക്കുമെന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ യു ടേൺ അടിക്കുന്നു. സാങ്കേതികമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു വാഹന മോഡിഫിക്കേഷൻ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിൻവലിച്ചിൽ.

രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഇന്ധനവില ഉയര്‍ന്നു; 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ നാലാമത്തെ വര്‍ധനവ്

രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഇന്ധനവില ഉയര്‍ന്നു; 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ നാലാമത്തെ വര്‍ധനവ്പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികള്‍ ശനിയാഴ്ച പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലിറ്ററിന് ഏകദേശം 1രൂപ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. മെയ് 15 ന് ആദ്യമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള എട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ അത് മൂന്നാമത്തെ വര്‍ധനവായിരുന്നു.

എൽഡിഎഫ് ഇറങ്ങിയത് ഖജനാവ് പവർഫുൾ ആക്കി; സതീശന്റെ വാദങ്ങൾ പൊളിയുന്നു

എൽഡിഎഫ് ഇറങ്ങിയത് ഖജനാവ് പവർഫുൾ ആക്കി; സതീശന്റെ വാദങ്ങൾ പൊളിയുന്നുകേരളത്തിന്റെ ഖജനാവിൽ പൂച്ച പെറ്റുകിടക്കുകയാണെന്ന് നുണ പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശനു മറുപടിയുമായി വിവരാവകാശ രേഖ. ട്രഷറിയിൽ 5,429 കോടി രൂപ ബാക്കിയുണ്ടെന്നാണ് വിവരാവകാശ രേഖയിൽ പറയുന്നത്. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലാണ് സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ നിൽക്കാൻ സഹായിച്ചത്.

Kerala Weather: വേനൽമഴ തുടരും, കാലവർഷം നീളും; യെല്ലോ അലർട്ട് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ

Kerala Weather: വേനൽമഴ തുടരും, കാലവർഷം നീളും; യെല്ലോ അലർട്ട് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽKerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽമഴ തുടരും. ഇന്ന് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്ററിൽ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.