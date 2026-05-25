എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മണ്ടന്മാരുണ്ട്: ഇന്ത്യക്കാര്ക്കെതിരായ വംശീയ അധിക്ഷേപത്തില് മാര്ക്കോ റൂബിയോ
എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വിഡ്ഢികളായ ആളുകളുണ്ടെന്ന് മാര്ക്കോ റൂബിയോ. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ന്യൂഡല്ഹിയില് നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തില് ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്ക്കോ റൂബിയോയുടെ പരാമര്ശം. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരം വംശീയ പരാമര്ശങ്ങള് വളരെ ഗൗരവമായി കാണുന്നുവെന്ന് റൂബിയോ പറഞ്ഞു.
നാല് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശനത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു റൂബിയോ. യുഎസില് നിയമപരമായി താമസിക്കുന്ന കുടിയേറ്റക്കാര് ആദ്യം പുറത്തുപോയി വിദേശത്ത് നിന്ന് സ്ഥിര താമസത്തിന് അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് നിര്ബന്ധമാക്കുന്ന പുതിയ യുഎസ് നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്ക്കും റൂബിയോ ഉത്തരം നല്കി. കുടിയേറ്റ സംവിധാനം ആധുനികവല്ക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സില് ഞങ്ങള്ക്ക് ഒരു കുടിയേറ്റ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യ കാരണമല്ല. മറിച്ച് പൊതുവെ പറഞ്ഞാല്, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ഷങ്ങളായി 20 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള് നിയമവിരുദ്ധമായി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സില് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വെല്ലുവിളിയെ ഞങ്ങള് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുടിയേറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാഗതാര്ഹമായ രാജ്യമാണ് യുഎസ് എന്ന് ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നു,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
Kerala Weather: വേനൽമഴ തുടരും, കാലവർഷം നീളും; യെല്ലോ അലർട്ട് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ
Kerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽമഴ തുടരും. ഇന്ന് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്ററിൽ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.