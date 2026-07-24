വന്ദേമാതരം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റം, രാജ്യസഭയിൽ ബില്ലുമായി അമിത് ഷാ
ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം ആലപിക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതോ അപമാനിക്കുന്നതോ 3 വര്ഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന ക്രിമിനല് കുറ്റമാക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രസര്ക്കാര്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഭേദഗതി ബില് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഇന്ന് രാജ്യസഭയില് അവതരിപ്പിക്കും. വന്ദേമാതരം പാടുന്നത് ആരെങ്കിലും തടസ്സപ്പെടുത്തിയാല് 3 വര്ഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ നല്കാനാണ് ബില്ലില് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്. നിലവില് ദേശീയഗാനമായ ജനഗണമന ആലപിക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതോ അവഹേളിക്കുന്നതോ കുറ്റകരമാണ്.
എല്ലാ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിലും വന്ദേമാതരം കൂടി ആലപിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സര്ക്കാര് നിര്ദേശമുണ്ട്. ഇതിന് തടസ്സം നില്ക്കുന്നവര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് പുതിയ നീക്കം. ബില് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് സഭ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ നിര്ബന്ധമായും സഭയില് തുടരാന് ബിജെപി തങ്ങളുടെ എംപിമാര്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.