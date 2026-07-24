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  4. Amit shah to Introduce criminalization of Vande Mataram obstruction
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 24 July 2026 (14:50 IST)

വന്ദേമാതരം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റം, രാജ്യസഭയിൽ ബില്ലുമായി അമിത് ഷാ

Amit shah
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (14:11 IST)
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ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം ആലപിക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതോ അപമാനിക്കുന്നതോ 3 വര്‍ഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമാക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഭേദഗതി ബില്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഇന്ന് രാജ്യസഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കും. വന്ദേമാതരം പാടുന്നത് ആരെങ്കിലും തടസ്സപ്പെടുത്തിയാല്‍ 3 വര്‍ഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ നല്‍കാനാണ് ബില്ലില്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്. നിലവില്‍ ദേശീയഗാനമായ ജനഗണമന ആലപിക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതോ അവഹേളിക്കുന്നതോ കുറ്റകരമാണ്.
 
എല്ലാ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിലും വന്ദേമാതരം കൂടി ആലപിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശമുണ്ട്. ഇതിന് തടസ്സം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് പുതിയ നീക്കം. ബില്‍ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സഭ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ നിര്‍ബന്ധമായും സഭയില്‍ തുടരാന്‍ ബിജെപി തങ്ങളുടെ എംപിമാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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