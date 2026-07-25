ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലെ വാണിജ്യ കപ്പല് ഗതാഗതം സംരക്ഷിക്കണം; യുഎസും യുകെയും ആഗോള സഖ്യം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലെ വാണിജ്യ കപ്പല് ഗതാഗതം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സഖ്യം രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയും യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡവും അടുത്ത ആഴ്ച ലണ്ടനില് ഒരു ഉന്നതതല യോഗം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ആക്സിയോസിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു. യൂറോപ്യന് നയതന്ത്രജ്ഞരെയും ഈ വിഷയത്തില് പരിചയമുള്ള സ്രോതസ്സുകളെയും ഉദ്ധരിച്ചാണ് ആക്സിയോസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്.
യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത്, ജോയിന്റ് ചീഫ്സ് ചെയര്മാന് ജനറല് ഡാന് കെയ്ന് എന്നിവരുള്പ്പെടെ പാശ്ചാത്യ, മിഡില് ഈസ്റ്റേണ് രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാരെയും സൈനിക നേതാക്കളെയും യോഗത്തില് പങ്കെടുപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിനായി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സഖ്യം രൂപീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യുകെയും ഫ്രാന്സും സമീപ മാസങ്ങളില് ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളുമായി നടത്തിയ ചര്ച്ചകള് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് യുഎസ് ഈ നീക്കമെന്ന് സ്രോതസ്സുകളെ ഉദ്ധരിച്ച് ആക്സിയോസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ജലപാത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സഖ്യകക്ഷികള് മൈന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കപ്പലുകള്, നാവിക കപ്പലുകള്, ഡ്രോണുകള് എന്നിവ അയയ്ക്കണമെന്ന് വാഷിംഗ്ടണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.