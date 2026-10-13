ഇന്ത്യ ജലക്ഷാമം നേരിടുന്നു; പ്രതിസന്ധി പുറമെ കാണുന്നതിനേക്കാള് ഗുരുതരം
മണ്സൂണ് മഴയിലെ കുറവ്, പല പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജലസംഭരണികളിലെ കുറയുന്ന ജലനിരപ്പ്, തുടരുന്ന ഭൂഗര്ഭജലക്ഷാമം എന്നീ ആശങ്കാജനകമായ സാഹചര്യങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യ ശൈത്യകാലത്തേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം ശക്തിപ്രാപിക്കുന്ന 'എല് നിനോ' പ്രതിഭാസം രാജ്യത്തിന്റെ ജലസുരക്ഷയില് കൂടുതല് അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിക്കുകയും വരും മാസങ്ങളിലെ വെല്ലുവിളികളെ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന ആശങ്ക വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കുറഞ്ഞ മഴ ലഭിച്ചു എന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. താപനില ഉയരുമ്പോഴും കൃഷിയിടങ്ങള്ക്ക് ജലസേചനം ആവശ്യമായി വരുമ്പോഴും നഗരങ്ങളില് ജലത്തിനുള്ള ആവശ്യം വര്ദ്ധിക്കുമ്പോഴും രാജ്യത്ത് ലഭ്യമായ ജലശേഖരം അപര്യാപ്തമായേക്കാം എന്നതാണ് പ്രധാന ആശങ്ക. പ്രാദേശിക ജലലഭ്യതയെക്കാള് വേഗത്തില് ജല ഉപഭോഗം വര്ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്, ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ താല്ക്കാലിക ജലക്ഷാമം ഭാവിയില് കൂടുതല് നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയായി മാറിയേക്കാം.
ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകള് പ്രകാരം 2026 ജൂണ്-സെപ്റ്റംബര് കാലയളവിലെ മണ്സൂണില് ഇന്ത്യയില് സാധാരണയേക്കാള് 12.56% കുറവ് മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതിന്റെ ആഘാതം ജലസംഭരണികളിലെ ജലനിരപ്പില് പ്രകടമാണ്.